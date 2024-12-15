путин узаконил тайную работу "своих" чиновников на временно оккупированных территориях Украины
Киев • УНН
российские власти получили право скрывать от общественности информацию о работе органов власти на оккупированных территориях Украины. Закон касается исполнительной власти и правоохранительных органов в условиях военного положения
российский диктатор подписал закон, который позволяет органам исполнительной власти и правоохранительным органам ВОТ Украины скрывать от общественности информацию о своей работе. Об этом сообщает издание The Moskow Times, передает УНН.
Детали
Отмечается, что министерство юстиции россии, которое разработало законопроект, утверждало, что новые ограничения были необходимы из-за "проблем с обеспечением безопасности деятельности государственных органов в условиях военного положения".
Несколько назначенных кремлем чиновников и пособников были убиты или ранены с момента вторжения россии в Украину в 2022 году, в том числе совсем недавно, на этой неделе.
По информации издания согласно поправкам, верховный суд россии уполномочен определять, могут ли судебные органы в регионах, где действует военное положение, ограничивать информацию о своей деятельности.
Аналогично федеральные прокуроры и следователи будут иметь полномочия ограничивать информацию о деятельности своих отделений в регионах, где действует военное положение.
Напомним,
владимир путин подписал закон, который позволяет подсудимым заключать контракт с минобороны и отправляться на войну в Украину. Закон распространяется на лиц, чьи дела переданы в суд или приговор еще не вступил в силу.