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путин узаконил тайную работу "своих" чиновников на временно оккупированных территориях Украины

путин узаконил тайную работу "своих" чиновников на временно оккупированных территориях Украины

Киев  •  УНН

 • 3240 просмотра

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российские власти получили право скрывать от общественности информацию о работе органов власти на оккупированных территориях Украины. Закон касается исполнительной власти и правоохранительных органов в условиях военного положения

российский диктатор подписал закон, который позволяет органам исполнительной власти и правоохранительным органам ВОТ Украины скрывать от общественности информацию о своей работе. Об этом сообщает издание The Moskow Times, передает УНН.

Детали

Отмечается, что министерство юстиции россии, которое разработало законопроект, утверждало, что новые ограничения были необходимы из-за "проблем с обеспечением безопасности деятельности государственных органов в условиях военного положения". 

Несколько назначенных кремлем чиновников и пособников были убиты или ранены с момента вторжения россии в Украину в 2022 году, в том числе совсем недавно, на этой неделе.

- пишет The Moskow Times.

По информации издания согласно поправкам, верховный суд россии уполномочен определять, могут ли судебные органы в регионах, где действует военное положение, ограничивать информацию о своей деятельности.

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Аналогично федеральные прокуроры и следователи будут иметь полномочия ограничивать информацию о деятельности своих отделений в регионах, где действует военное положение.

Напомним,

владимир путин подписал закон, который позволяет подсудимым заключать контракт с минобороны и отправляться на войну в Украину. Закон распространяется на лиц, чьи дела переданы в суд или приговор еще не вступил в силу.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Войнаполитика
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