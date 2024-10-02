путін дозволив підсудним у рф укладати контракт та йти воювати в Україну

президент росії володимир путін підписав закон, який дозволяє підсудним укладати контракт із міноборони рф та вирушати на війну в Україну, передає УНН із посиланням на росЗМІ.

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За даними росЗМІ, наприкінці вересня законопроект було ухвалено держдумою рф. Спочатку з пропозицією внести зміни до Кримінального кодексу, які дозволяють підсудним звільнятися від кримінальної відповідальності у разі підписання контракту з міноборони рф, виступив верховний суд росії.

Відповідно до чинного законодавства рф, кримінальне переслідування призовників чи контрактників можуть призупинити на стадії слідства, а також від відбування покарання звільняють засуджених. У рф, згідно з підписаним законом, такі гарантії відтепер поширюватимуться і на тих, чиї справи були передані на розгляд суду, а також на тих, щодо яких вирок ще не набрав чинності, наприклад, через те, що рішення суду було оскаржено у вищій інстанції.