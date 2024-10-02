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путін дозволив підсудним у рф укладати контракт та йти воювати в Україну

путін дозволив підсудним у рф укладати контракт та йти воювати в Україну

Київ • УНН

 • 15677 перегляди

російський диктатор підписав закон, що дозволяє підсудним укладати контракт з міноборони та вирушати на війну в Україну. Закон поширюється на осіб, чиї справи передані до суду або вирок ще не набрав чинності.

президент росії володимир путін підписав закон, який дозволяє підсудним укладати контракт із міноборони рф та вирушати на війну в Україну, передає УНН із посиланням на росЗМІ.

Деталі

За даними росЗМІ, наприкінці вересня законопроект було ухвалено держдумою рф. Спочатку з пропозицією внести зміни до Кримінального кодексу, які дозволяють підсудним звільнятися від кримінальної відповідальності у разі підписання контракту з міноборони рф, виступив верховний суд росії.

Відповідно до чинного законодавства рф, кримінальне переслідування призовників чи контрактників можуть призупинити на стадії слідства, а також від відбування покарання звільняють засуджених. У рф, згідно з підписаним законом, такі гарантії відтепер поширюватимуться і на тих, чиї справи були передані на розгляд суду, а також на тих, щодо яких вирок ще не набрав чинності, наприклад, через те, що рішення суду було оскаржено у вищій інстанції.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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