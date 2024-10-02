путин разрешил подсудимым в рф заключать контракт и идти воевать в Украину

президент россии владимир путин подписал закон, который позволяет подсудимым заключать контракт с минобороны рф и отправляться на войну в Украину, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

По данным росСМИ, в конце сентября законопроект был принят госдумой рф. Сначала с предложением внести изменения в Уголовный кодекс, которые позволяют подсудимым освобождаться от уголовной ответственности в случае подписания контракта с минобороны рф, выступил верховный суд россии.

Согласно действующему законодательству рф, уголовное преследование призывников или контрактников могут приостановить на стадии следствия, а также от отбывания наказания освобождают осужденных. В рф, согласно подписанному закону, такие гарантии отныне будут распространяться и на тех, чьи дела были переданы на рассмотрение суда, а также на тех, в отношении которых приговор еще не вступил в силу, например, из-за того, что решение суда было обжаловано в высшей инстанции.