путин цинично высказался об ударах по украинским электростанциям

российский диктатор владимир путин отреагировал на недавние российские удары по украинской энергетической инфраструктуре и цинично отметил, что рф якобы вынуждена была "отвечать" на удары по своим энергообъектам, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Кроме того, российский диктатор добавил, что исходя якобы из "гуманитарных соображений" зимой рф не наносила никаких ударов.

"... не хотели оставить без энергоснабжения социальные учреждения, больницы и тому подобное. Но после нанесения ударов по нашим энергообъектам были вынуждены ответить", - добавил путин во время встречи с белорусским диктатором александром лукашенко.

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россия интенсивно атаковала украинскую энергетику осенью и зимой 2022-23 годов, в 2023-24 годах атаки на электростанции случались, но действительно реже.