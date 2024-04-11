путин цинично высказался об ударах по украинским электростанциям
Киев • УНН
российский диктатор путин цинично заявил, что россия была вынуждена нанести удар по украинской энергетической инфраструктуре в ответ на якобы удары по российским объектам, несмотря на то, что ранее интенсивно атаковала энергетический сектор Украины в 2022-23 годах.
российский диктатор владимир путин отреагировал на недавние российские удары по украинской энергетической инфраструктуре и цинично отметил, что рф якобы вынуждена была "отвечать" на удары по своим энергообъектам, передает УНН со ссылкой на росСМИ.
Кроме того, российский диктатор добавил, что исходя якобы из "гуманитарных соображений" зимой рф не наносила никаких ударов.
"... не хотели оставить без энергоснабжения социальные учреждения, больницы и тому подобное. Но после нанесения ударов по нашим энергообъектам были вынуждены ответить", - добавил путин во время встречи с белорусским диктатором александром лукашенко.
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россия интенсивно атаковала украинскую энергетику осенью и зимой 2022-23 годов, в 2023-24 годах атаки на электростанции случались, но действительно реже.
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путин цинично высказался об ударах по украинским электростанциям
российский диктатор путин цинично заявил, что россия была вынуждена нанести удар по украинской энергетической инфраструктуре в ответ на якобы удары по российским объектам, несмотря на то, что ранее интенсивно атаковала энергетический сектор Украины в 2022-23 годах.
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