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15 марта, 19:03 • 92326 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 125460 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 114866 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 109174 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 100183 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 95843 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Путин торгует ненавистью – Геращенко

Путин торгует ненавистью – Геращенко

Киев • УНН

 • 149791 просмотра

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Президент РФ Владимир Путин превратил ненависть к Западу в бизнес. Об этом в интервью российской журналистке Юлии Латыниной рассказал советник Министерства внутренних дел Антон Геращенко, передает УНН.

Цитата

"Путин и его окружение (…) хотят, чтобы Украины не было, как и других независимых стран, которые образовались на постсоветском пространстве, чтоб и дальше воссоздавать Советский Союз. Советский союз воссоздать не получается. (…) Путин делает все, чтобы Украины не было. Он ненавидит Украину, но даже не столько Украину, как Запад. И ненавидеть Запад – это его бизнес. Он торгует этой ненавистью, создавая у россиян впечатление что Запад — это зло. И таким образом держится уже 22 года у власти", - считает Геращенко.

Он напомнил, что в начале своего правления Путин пытался дружить с западными лидерами, но оказалось, что россияне больше ностальгируют по советским временам, чем хотят дружить с Западом.

Напомним

21 февраля президент России Владимир Путин признал независимость так называемых "ЛНР" и "ДНР" на востоке Украины. Указ, который подписал Путин, предусматривает введение российских войск на территорию Донбасса для "поддержания мира".

Украинские Национальные Новости

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