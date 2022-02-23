Путін торгує ненавистю – Геращенко
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Президент РФ Володимир Путін перетворив ненависть до Заходу на бізнес. Про це в інтерв'ю російській журналістці Юлії Латиніній розповів радник Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко, передає УНН.
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"Путін та його оточення (…) хочуть, щоб України не було, як і інших незалежних країн, які утворилися на пострадянському просторі, щоб і надалі відтворювати Радянський Союз. Радянський Союз відтворити не виходить. (…) Путін робить все, щоб України не було. Він ненавидить Україну, але навіть не так Україну, як Захід. І ненавидіти Захід — це його бізнес. Він торгує цією ненавистю, створюючи у росіян враження, що Захід — це зло. І таким чином тримається вже 22 роки при владі", – вважає Геращенко.
Він нагадав, що на початку свого правління Путін намагався товаришувати із західними лідерами, але виявилося, що росіяни більше ностальгують за радянськими часами, ніж хочуть товаришувати із Заходом.
Нагадаємо
21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав незалежність так званих "ЛНР" та "ДНР" на сході України. Указ, який підписав Путін, передбачає запровадження російських військ на територію Донбасу для "підтримання миру".