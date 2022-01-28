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Путин понимает лишь силу: премьер Эстонии раскритиковала Германию за ее подход к энергетической безопасности

Киев • УНН

 • 15058 просмотра

КИЕВ. 28 января. УНН. Европа должна перестать полагаться на российскую энергию, а Германия должна признать, что газопровод "Северный поток — 2" никогда не был просто коммерческим проектом, заявила премьер-министр Эстонии в интервью, проведенном на фоне напряженности вокруг Украины. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Guаrdian.

Цитата

"Мы уже много лет говорим, что "Северный поток" - это геополитический проект, а не экономический, - заявила Каллас. - Это не выгодно ни Европе, ни европейской энергетической безопасности. Эти связи могут быть дестабилизирующими. Мы в Европе уже несколько лет говорим о зависимости от российского газа, но если посмотреть на цифры, то зависимость от России не уменьшается, а растет. Это большое беспокойство. Европа должна повысить свою независимость от российского газа. Это так важно".

Детали

Кая Каллас также поставила под сомнение запрет Берлина на передачу эстонского оружия Украине. По словам Каллас, запрет способствует российской агрессии, поскольку оружие предназначалось для самообороны Украины.

Она заявила, что принимает право Германии наложить запрет на передачу гаубиц на основании давней политики Германии против экспорта оружия в зоны конфликта, но подтвердила, что обсуждение все еще ведутся, и запрет может быть снят.

"Украина не собирается нападать на Россию, - сказала она. - Им нужно оружие, чтобы защитить свою страну. Это оборонительное оружие, которое нужно использовать против агрессора. Путин понимает только силу, а цель России всегда заключалась в том, чтобы разделить Запад, ЕС и НАТО".

Каллас рассказала, что в переговорах с Россией существует очень четкая схема, которую лучше всего сформулировал бывший министр иностранных дел СССР Андрей Громыко.

"Он говорил, что есть три основных правила ведения переговоров с Западом. Во-первых, требуйте максимума, не смиренно просите, а требуйте. Во-вторых, предъявляйте ультиматумы, и в-третьих, не отдавайте ни пяди земли, потому что всегда найдется кто-то на Западе, который предложит вам что-то, возможно, и половину того, чего у вас раньше не было".

Добавим

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в пятницу, что Москва не хочет войны с Украиной. В пятницу также должна состояться телефонная беседа Лаврова с его немецкой коллегой Анналеной Бербок.

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