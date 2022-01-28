Путін розуміє лише силу: прем'єр Естонії розкритикувала Німеччину за її підхід до енергетичної безпеки

Цитата

"Ми вже багато років говоримо, що "Північний потік" - це геополітичний проект, а не економічний, - заявила Каллас. - Це не вигідно ні Європі, ні європейській енергетичній безпеці. Ці зв'язки можуть бути дестабілізуючими. Ми в Європі вже кілька років говоримо про залежність від російського газу, але, якщо подивитися на цифри, то залежність від Росії не зменшується, а зростає. Це велике занепокоєння. Європа має підвищити свою незалежність від російського газу. Це так важливо".

Деталі

Кая Каллас також поставила під сумнів заборону Берліна на передачу естонської зброї Україні. За словами Каллас, заборона сприяє російській агресії, оскільки зброя призначалася для самооборони України.

Вона заявила, що приймає право Німеччини накласти заборону на передачу гаубиць на підставі давньої політики Німеччини проти експорту зброї до зон конфлікту, але підтвердила, що обговорення все ще ведуться, і заборона ще може бути знята.

"Україна не збирається нападати на Росію, - сказала вона. - Їм потрібна зброя, щоб захистити свою країну. Це оборонна зброя, яку потрібно використовувати проти агресора. Путін розуміє лише силу, а мета Росії завжди полягала в тому, щоб розділити Захід, ЄС та НАТО".

Каллас розповіла, що у переговорах із Росією існує дуже чітка схема, яку найкраще сформулював колишній міністр закордонних справ СРСР Андрій Громико.

"Він казав, що є три основні правила ведення переговорів із Заходом. По-перше, вимагайте максимуму, не смиренно просіть, а вимагайте. По-друге, пред'являйте ультиматуми, і по-третє, не віддавайте ні п'яді землі, тому що завжди знайдеться хтось на заході, який запропонує вам щось, можливо, і половину того, чого у вас раніше не було".

Додамо

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив у п’ятницю, що Москва не хоче війни з Україною. У п'ятницю також має відбутися телефонна бесіда Лаврова із його німецькою колегою Анналеною Бербок.