Путин рассказал, как приказывал сбить пассажирский самолет
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Президент РФ Владимир Путин в 2014 году приказал сбить пассажирский самолет, который летел из Украины в Турцию. Об этом он заявил в документальном фильме "Путин", передает УНН со ссылкой на ВВС Украина.
В.Путин рассказал, что этот случай произошел накануне открытия Олимпийских игр в Сочи в феврале 2014 года.
"Мне доложили: самолет, который летит из Украины в Стамбул, захватили, похитители требуют посадки в Сочи", - отметил президент России.
Как отмечается, речь идет о самолете Boeing 737-800 турецкой авиакомпании Pegasus Airlines, выполнявшем рейс из Харькова в Стамбул. По словам пилотов, тогда один из пассажиров сказал, что у него есть бомба и приказал поворачивать самолет на Сочи.
Сотрудники спецслужб сообщили В.Путину, что в таких чрезвычайных ситуациях самолеты сбивают, пишет издание.
"Я сказал им: действуйте в соответствии с планом", - отметил президент России.
В небо подняли русскую боевую авиацию, но оказалось, что это была пьяная выходка пассажира.
Напомним, В.Путин рассказал, что его дед работал у Ленина и Сталина.