Путин рассказал, как приказывал сбить пассажирский самолет

КИЕВ. 12 марта. УНН. Президент РФ Владимир Путин в 2014 году приказал сбить пассажирский самолет, который летел из Украины в Турцию. Об этом он заявил в документальном фильме "Путин", передает УНН со ссылкой на ВВС Украина.