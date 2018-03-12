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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 39499 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 54548 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 58069 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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15:15 • 102249 просмотра

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Путин рассказал, как приказывал сбить пассажирский самолет

Путин рассказал, как приказывал сбить пассажирский самолет

Киев  •  УНН

 • 34953 просмотра

КИЕВ. 12 марта. УНН. Президент РФ Владимир Путин в 2014 году приказал сбить пассажирский самолет, который летел из Украины в Турцию. Об этом он заявил в документальном фильме "Путин", передает УНН со ссылкой на ВВС Украина.

В.Путин рассказал, что этот случай произошел накануне открытия Олимпийских игр в Сочи в феврале 2014 года.

"Мне доложили: самолет, который летит из Украины в Стамбул, захватили, похитители требуют посадки в Сочи", - отметил президент России.

Как отмечается, речь идет о самолете Boeing 737-800 турецкой авиакомпании Pegasus Airlines, выполнявшем рейс из Харькова в Стамбул. По словам пилотов, тогда один из пассажиров сказал, что у него есть бомба и приказал поворачивать самолет на Сочи.

Сотрудники спецслужб сообщили В.Путину, что в таких чрезвычайных ситуациях самолеты сбивают, пишет издание.

"Я сказал им: действуйте в соответствии с планом", - отметил президент России.

В небо подняли русскую боевую авиацию, но оказалось, что это была пьяная выходка пассажира.

Напомним, В.Путин рассказал, что его дед работал у Ленина и Сталина.

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