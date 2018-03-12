Путін розповів, як наказував збити пасажирський літак
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Президент РФ Володимир Путін у 2014 році наказав збити пасажирський літак, який летів з України в Туреччину. Про це він заявив у документальному фільмі "Путін", передає УНН з посиланням на ВВС Україна.
В.Путін розповів, що цей випадок стався напередодні відкриття Олімпійських ігор у Сочі в лютому 2014 року.
"Мені доповіли: літак, який летить з України до Стамбула, захопили, викрадачі вимагають посадки у Сочі", - зазначив президент Росії.
Як зазначається, йдеться про літак Boeing 737-800 турецької авіакомпанії Pegasus Airlines, який виконував рейс з Харкова до Стамбула. За словами пілотів, тоді один з пасажирів сказав, що у нього є бомба і наказав повертати літак на Сочі.
Співробітники спецслужб повідомили В.Путіну, що в таких надзвичайних ситуаціях літаки збивають, пише видання.
"Я сказав їм: дійте відповідно до плану", - зазначив президент Росії.
У небо підняли російську бойову авіацію, але виявилося, що це була п'яна витівка пасажира.
Нагадаємо, В.Путін розповів, що його дід працював у Леніна та Сталіна.