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Путін розповів, як наказував збити пасажирський літак

Путін розповів, як наказував збити пасажирський літак

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 березня. УНН. Президент РФ Володимир Путін у 2014 році наказав збити пасажирський літак, який летів з України в Туреччину. Про це він заявив у документальному фільмі "Путін", передає УНН з посиланням на ВВС Україна.

В.Путін розповів, що цей випадок стався напередодні відкриття Олімпійських ігор у Сочі в лютому 2014 року.

"Мені доповіли: літак, який летить з України до Стамбула, захопили, викрадачі вимагають посадки у Сочі", - зазначив президент Росії.

Як зазначається, йдеться про літак Boeing 737-800 турецької авіакомпанії Pegasus Airlines, який виконував рейс з Харкова до Стамбула. За словами пілотів, тоді один з пасажирів сказав, що у нього є бомба і наказав повертати літак на Сочі.

Співробітники спецслужб повідомили В.Путіну, що в таких надзвичайних ситуаціях літаки збивають, пише видання.

"Я сказав їм: дійте відповідно до плану", - зазначив президент Росії.

У небо підняли російську бойову авіацію, але виявилося, що це була п'яна витівка пасажира.

Нагадаємо, В.Путін розповів, що його дід працював у Леніна та Сталіна.

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