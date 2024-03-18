путин рассматривает возможность создания "санитарной зоны" в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
15 марта 2024, 23:06  •  164160 просмотра

Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив

Эксклюзив
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
15 марта 2024, 12:49  •  177093 просмотра

Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"

Эксклюзив
На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз
15 марта 2024, 10:54  •  178644 просмотра

На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз

Эксклюзив
Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт
15 марта 2024, 08:44  •  165967 просмотра

Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт

Эксклюзив
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт
15 марта 2024, 08:10  •  116617 просмотра

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт

Эксклюзив
Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров
14 марта 2024, 15:55  •  128943 просмотра

Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров

Эксклюзив
МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина
14 марта 2024, 14:14  •  121505 просмотра

МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина

Эксклюзив
Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене
14 марта 2024, 09:34  •  129286 просмотра

Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
13 марта 2024, 13:24  •  141853 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков

Эксклюзив
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
13 марта 2024, 12:47  •  128750 просмотра

Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"

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путин рассматривает возможность создания "санитарной зоны" в Украине

Отвечая на вопрос пропагандиста "первого канала", путин заявил о возможном создании "санитарной зоны" в Украине.

Война •   •  9853 просмотра
путин рассматривает возможность создания "санитарной зоны" в Украине

Цены на нефть растут после атак на российские НПЗ

Цены на нефть поднялись выше 85 долларов за баррель для нефти марки Brent и около 81 доллара для WTI после того, как украинские беспилотники повредили российские НПЗ.

Война •   •  12739 просмотра
Цены на нефть растут после атак на российские НПЗ

Во Львове открылся образовательный хаб для пострадавшей от войны молодежи

Во Львове открылся образовательный хаб с учебными классами, жилыми помещениями и рекреационными зонами для молодежи с территорий, пострадавших от войны в Украине.

Общество •   •  11194 просмотра
Во Львове открылся образовательный хаб для пострадавшей от войны молодежи

Северная Корея осуществила ракетный запуск во время визита Энтони Блинкена в Южную Корею

Северная Корея запустила баллистическую ракету в море во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Южную Корею, что привело к эскалации региональной напряженности.

политика •   •  11446 просмотра
Северная Корея осуществила ракетный запуск во время визита Энтони Блинкена в Южную Корею

В Харькове спасатели ликвидировали пожар площадью 100 кв. м и эвакуировали 20 жителей

Пожарные потушили пожар на площади 100 кв. м в пятиэтажном жилом доме в Харькове, эвакуировав 20 жителей. Сейчас причина пожара выясняется.

Общество •   •  10369 просмотра
В Харькове спасатели ликвидировали пожар площадью 100 кв. м и эвакуировали 20 жителей

Растет беспокойство перед наступлением Израиля на Рафах: Ожидается эвакуация 1,4 миллиона палестинцев

Израиль готовится к потенциальному военному наступлению на Рафах, город в Газе с 1,4 миллионами палестинцев, что вызывает беспокойство международного сообщества относительно безопасности гражданского населения.

Война •   •  13140 просмотра
Растет беспокойство перед наступлением Израиля на Рафах: Ожидается эвакуация 1,4 миллиона палестинцев

Украинская женская сборная по фехтованию на саблях завоевала бронзу на этапе Кубка мира в Бельгии

Украинская женская сборная по фехтованию на саблях завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира в бельгийском Синт-Никлаасе.

спорт •   •  10199 просмотра
Украинская женская сборная по фехтованию на саблях завоевала бронзу на этапе Кубка мира в Бельгии

ЕС подписал соглашение на 7,4 миллиарда евро с Египтом для укрепления партнерства

ЕС и Египет подписали соглашение на сумму 7,4 млрд евро для поддержки Египта, увеличения продаж электроэнергии в Европу и сотрудничества по вопросам миграции, безопасности и борьбы с терроризмом.

Экономика •   •  12762 просмотра
ЕС подписал соглашение на 7,4 миллиарда евро с Египтом для укрепления партнерства

Более 1300 жилищных сертификатов обменяно на новое жилье по программе "еВідновлення"

Более 1300 жилищных сертификатов было обменяно на новое жилье в рамках программы "еВідновлення", которая предусматривает компенсацию за поврежденное жилье и позволяет украинцам выбирать вариант жилья и место жительства.

Общество •   •  12137 просмотра
Более 1300 жилищных сертификатов обменяно на новое жилье по программе "еВідновлення"

россияне продвинулись в Орловке и вблизи Вербового - DeepState

По сообщениям, российские войска продвинулись вперед в Орловке и недалеко Вербового. Также бои продолжаются возле Роботино, Вербового и Горького.

Война •   •  13582 просмотра
россияне продвинулись в Орловке и вблизи Вербового - DeepState