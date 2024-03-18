путин заявил о возможности создания "санитарной зоны" в Украине. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

Детали

Отвечая на вопрос пропагандиста "первого канала" константина панюшкина о "присоединении к рф Харьковской области" в результате нападений на приграничные территории террористического государства, путин высказал концепцию возможного создания "санитарной зоны" в Украине.

Добавим

По итогам экзит-пола, путин победил на фальшивых "выборах"-2024 в рф.

путин лидирует на фальшивых "выборах" с поддержкой 87,15% голосов