На так называемых "выборах" лидирует террорист Путин с 87,15%. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

Детали

Научно-исследовательский институт, принадлежащий полностью рф, обнародовал результаты проведенного опроса относительно голосования.

Согласно информации, путин определяется как безапелляционный лидер с чрезвычайной поддержкой избирателей.

По результатам, его поддержка составляет 87,15%.

На втором месте по поддержке является николай харитонов с результатом 4,22%, третье место занял владислав даванков с 4,04%, а леонид слуцкий стал четвертым с 3,16% поддержки.

Добавим

Только четырем кандидатам было разрешено баллотироваться на этих показательных выборах.

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