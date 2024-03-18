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Вражеские беспилотники зафиксированы в направлении Львовской области
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путин лидирует на фальшивых "выборах" с поддержкой 87,15% голосов
путин лидирует на так называемых "выборах" в рф с поддержкой 87,15% согласно опросу российского исследовательского института.
В Ивано-Франковске запущен проект: ремонтная помощь семьям военнослужащих
Коммунальное учреждение "Дом воина" в Ивано-Франковске начал проект "Помощник семьи защитника", целью которого является предоставление бесплатной помощи в проведении мелкого бытового ремонта семьям военнослужащих.
"Белые волки" в составе ЦСО "А" СБУ уничтожили более 800 единиц российской техники за 2 года войны
Подразделение "Белый волк" Центра специальных операций "А" СБУ за два года войны уничтожило более 800 единиц российской техники.
Зафиксировано движение вражеских беспилотников в направлении Полтавской области
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют о перемещении вражеских беспилотников в Полтавскую область.
российские обстрелы в Сумской области: 1 человек погиб, 1 - ранен
17 марта 2024 года рф осуществила 60 обстрелов и вызвала 341 взрыв в приграничных районах и населенных пунктах Сумской области, в результате чего одно гражданское лицо погибло и еще одно получило ранения в селе Большая Писаревка в результате авиаудара.
российские ударные БпЛА движутся в направлении Кировоградской области
Военно-воздушные силы Украины информируют о движении ударных беспилотников в направлении Кировоградской области.
Воздушные силы предупреждают об угрозе атаки беспилотников в Днепропетровской области
Воздушные силы Вооруженных сил Украины информируют о возможных атаках беспилотников в Днепропетровской области.
Вражеские беспилотники зафиксированы в направлении Львовской области
Военно-воздушные силы Украины информируют о российских беспилотниках, которые направляются во Львовскую область.
Сборная Украины по дзюдо завоевала 11 наград на Кубке Европы в Латвии
Сборная Украины по дзюдо завоевала 11 наград, в том числе 1 золотую, 2 серебряные и 8 бронзовых, заняв 4-е место на Кубке Европы в Риге, Латвия.
российские БпЛА направляются в сторону Волынской области
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют о перемещении вражеских БпЛА из Ровенской области в направлении Волынской.