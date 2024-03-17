В Мариуполе на "выборы путина" сгоняют рабочих из России - городской совет

Во временно оккупированном городе продолжаются псевдовыборы президента рф. Задача захватчиков - показать высокую явку, чтобы легитимизировать свою власть. Но мариупольцы игнорируют избирательный фарс. Поэтому туда сгоняют приезжих российских строителей. Об этом сообщил Мариупольский городской совет, передает УНН.

Детали

Отмечается, что для завышения явки оккупанты ввели нововведение - теперь можно голосовать не по месту регистрации. Поэтому псевдовласть поставила план перед строительными компаниями по отправке на председательство россиян. Они приходят группами на участок для пропагандистских видео.

Но все эти ухищрения не помогут захватчикам. Псевдовыборы на оккупированных территориях не признает мир. Поэтому никакой легитимности они не имеют! сообщили в городском совете Мариуполя

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