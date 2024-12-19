путин приравнял войну с "движухой" и предложил эксперимент с "орєшником"

российский диктатор владимир путин на пресс-конференции по итогам года сегодня, 19 декабря, приравнял войну с "движухой", сказал о "нормальной" ситуации в экономике россии и предложил "эксперимент" относительно того, сможет ли противовоздушная оборона Украины сбить ракету "орєшник", сообщает УНН.

"Прямая линия" путина началась с шутки о войне. На вопрос о состоянии экономики он ответил иронично:

"Когда у нас все размеренно, стабильно, нам скучно. Как только начинается движуха, все свистит у виска - и секунды, и пули - нам страшно. Но все завязано на экономике. С экономикой ситуация у нас нормальная".

По словам путина, российская экономика чувствует себя лучше немецкой и будет расти быстрее, чем экономика США и еврозоны; также будут расти зарплаты.

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Путину также задали вопрос о том, могут ли "орешник" сбить силы ПВО. российский диктатор в ответ предложил "эксперимент": указать цель в Киеве, стянуть туда всю противовоздушную оборону, а потом россияне ударят туда "орешником"

"Проведем такой эксперимент и такую технологическую дуэль и посмотрим что получится. Думаю, что будет полезно и для американской стороны", - заявил путин.

Также диктатор заявил, что рф есть с кем разговаривать в Украине, потому что здесь якобы очень много "их людей".

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