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путин приравнял войну с "движухой" и предложил эксперимент с "орєшником"

путин приравнял войну с "движухой" и предложил эксперимент с "орєшником"

Киев  •  УНН

 • 6230 просмотра

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На пресс-конференции путин заявил о «нормальной» экономике рф и сравнил войну с «движухой». Он предложил провести «эксперимент» с ракетой «орешник» против ПВО Украины в Киеве.

российский диктатор владимир путин на пресс-конференции по итогам года сегодня, 19 декабря, приравнял войну с "движухой", сказал о "нормальной" ситуации в экономике россии и предложил "эксперимент" относительно того, сможет ли противовоздушная оборона Украины сбить ракету "орєшник", сообщает УНН

"Прямая линия" путина началась с шутки о войне. На вопрос о состоянии экономики он ответил иронично:

"Когда у нас все размеренно, стабильно, нам скучно. Как только начинается движуха, все свистит у виска - и секунды, и пули - нам страшно. Но все завязано на экономике. С экономикой ситуация у нас нормальная".

По словам путина, российская экономика чувствует себя лучше немецкой и будет расти быстрее, чем экономика США и еврозоны; также будут расти зарплаты.

Гонцы от путина никому не нужны: Орбан снова заговорил о "рождественском перемирии" у Зеленского - отреагировали18 дек. 2024, 16:50 • 46105 просмотров

Путину также задали вопрос о том, могут ли "орешник" сбить силы ПВО. российский диктатор в ответ предложил "эксперимент": указать цель в Киеве, стянуть туда всю противовоздушную оборону, а потом россияне ударят туда "орешником"

"Проведем такой эксперимент и такую технологическую дуэль и посмотрим что получится. Думаю, что будет полезно и для американской стороны", - заявил путин.

Также диктатор заявил, что рф есть с кем разговаривать в Украине, потому что здесь якобы очень много "их людей".

Глава дипломатии ЕС: нет смысла подталкивать Зеленского к разговору, когда путин не хочет разговаривать19 дек. 2024, 09:32 • 10751 просмотр

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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