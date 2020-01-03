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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
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Путин обсудил с Макроном Украину и убийство Сулеймани

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КИЕВ. 3 января. УНН. В пятницу по инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Стороны обсудили реализации соглашений, достигнутых на саммите в “нормандском формате”, обмену удерживаемых лиц между Киевом и ОРДЛО, а так же “пакетную” сделку по транзиту, передаёт УНН со ссылкой на сообщение на сайте Кремля.

“Рассмотрены основные аспекты урегулирования внутриукраинского конфликта. Акцентирована важность последовательной реализации минского „Комплекса мер“ и решений, принятых на саммите в „нормандском формате“ 9 декабря 2019 года в Париже. Дана позитивная оценка состоявшемуся 29 декабря 2019 года между Киевом и Донбассом обмену удерживаемых лиц, а также заключению в конце 2019 года „пакетной“ сделки по транзиту российского газа в Европу через территорию Украины”, — сказано на сайте Кремля.

Кроме того, сообщается, что собеседники подняли тему гибели командующего Силами специального назначения “Кодс” Корпуса стражей исламской революции Ирана.

“С обеих сторон высказана озабоченность в связи с гибелью командующего Силами специального назначения „Кодс“ Корпуса стражей исламской революции Ирана К.Сулеймани в результате ракетного удара США по аэропорту Багдада. Констатировано, что эта акция может серьёзно обострить ситуацию в регионе”, — говорится в сообщении.

Кроме того, главы Франции и РФ обсудили ситуацию в Сирии и Ливии.

Напомним, Напомним, ранее стало известно, что командующий спецслужбами “Аль-Кудс” иранского КСИР Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты в пятницу ракетным ударом в районе аэропорта Багдада.

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