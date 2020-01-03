Путін обговорив з Макроном Україну і вбивство Сулеймані

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КИЇВ. 3 січня. УНН. У п’ятницю з ініціативи французької сторони відбулася телефонна розмова президента Росії Володимира Путіна з президентом Франції Еммануелем Макрона. Сторони обговорили реалізації угод, досягнутих на саміті в “нормандському форматі”, обміну утримуваних осіб між Києвом і ОРДЛО, а так само “пакетну” угоду щодо транзиту, передає УНН з посиланням на повідомлення на сайті Кремля.

“Розглянуто основні аспекти врегулювання внутрішньоукраїнського конфлікту. Акцентована важливість послідовної реалізації мінського „Комплексу заходів“ і рішень, прийнятих на саміті в „нормандському форматі“ 9 грудня 2019 року в Парижі. Дана позитивна оцінка обміну утримуваних осіб, який відбувся 29 грудня 2019 року між Києвом і Донбасом, а також укладенню в кінці 2019 року „пакетної“ угоди по транзиту російського газу в Європу через територію України”, — сказано на сайті Кремля.

Крім того, повідомляється, що співрозмовники порушили тему загибелі командувача Силами спеціального призначення “Кодс” Корпусу вартових ісламської революції Ірану.

“По обидва боки висловлена заклопотаність у зв’язку із загибеллю командуючого Силами спеціального призначення „Кодс“ Корпусу вартових ісламської революції Ірану К.Сулеймані в результаті ракетного удару США по аеропорту Багдада. Констатовано, що ця акція може серйозно загострити ситуацію в регіоні”, — йдеться в повідомленні.

Крім того, глави Франції і РФ обговорили ситуацію в Сирії та Лівії.

Нагадаємо, Нагадаємо, раніше стало відомо, що командувач спецслужбами “Аль-Кудс” іранського КВІР Касем Сулеймані і заступник глави іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс були вбиті в п’ятницю ракетним ударом в районі аеропорту Багдада.

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