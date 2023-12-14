путин назвал условия окончания войны: "Когда мы достигнем своих целей"

российский диктатор владимир путин заявил, что мир в Украине наступит, когда россияне достигнут своих целей в так называемой "специальной военной операции", а также подчеркнул, что цели рф не изменились. Об этом сказал владимир путин во время прямой линии, пишет УНН.

Детали

Во время прямой линии путин заявил, что мир в Украине наступит, когда россияне достигнут своих целей. По его словам, цели так называемой "специальной военной операции" не изменились в Украине. операции" не изменились в Украине.

Цели не меняются: денацификация, демилитаризация, нейтральный статус Украины - заявил путин.

Он добавил, что во время во время подготовки проекта возможного мирного договора, украинские власти не согласилась с тем, что нужна денацификация.

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Также российский диктатор отметил, что Украина почти ничего не производит из военной техники.

Украина почти ничего не производит, ну пытается что-то там сохранить, но почти ничего, все привозят на халяву. Но эта халява может закончиться. Но будут еще давать - сказал путин.

Среди полученной помощи президент рф перечислил 420 танков, при этом он заявил, что во время контрнаступления ВСУ якобы было уничтожено 747 танков и "почти 2300 бронемашин различного класса".

Есть и другие возможности либо договориться, либо решить силовым путем. Вот к этому и будем стремиться - резюмировал путин.

Напомним

Накануне "прямой линии" с участием российского президента рф владимира путина, хакеры атаковали официальный сайт кремля.

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