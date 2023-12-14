путин назвал условия окончания войны: "Когда мы достигнем своих целей"
Киев • УНН
Путин заявил, что война России в Украине закончится, когда будут достигнуты цели денацификации, демилитаризации и нейтрального статуса Украины - цели, которые остаются неизменными.
российский диктатор владимир путин заявил, что мир в Украине наступит, когда россияне достигнут своих целей в так называемой "специальной военной операции", а также подчеркнул, что цели рф не изменились. Об этом сказал владимир путин во время прямой линии, пишет УНН.
Детали
Во время прямой линии путин заявил, что мир в Украине наступит, когда россияне достигнут своих целей. По его словам, цели так называемой "специальной военной операции" не изменились в Украине. операции" не изменились в Украине.
Цели не меняются: денацификация, демилитаризация, нейтральный статус Украины
Он добавил, что во время во время подготовки проекта возможного мирного договора, украинские власти не согласилась с тем, что нужна денацификация.
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Также российский диктатор отметил, что Украина почти ничего не производит из военной техники.
Украина почти ничего не производит, ну пытается что-то там сохранить, но почти ничего, все привозят на халяву. Но эта халява может закончиться. Но будут еще давать
Среди полученной помощи президент рф перечислил 420 танков, при этом он заявил, что во время контрнаступления ВСУ якобы было уничтожено 747 танков и "почти 2300 бронемашин различного класса".
Есть и другие возможности либо договориться, либо решить силовым путем. Вот к этому и будем стремиться
Напомним
Накануне "прямой линии" с участием российского президента рф владимира путина, хакеры атаковали официальный сайт кремля.
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путин назвал условия окончания войны: "Когда мы достигнем своих целей"
Путин заявил, что война России в Украине закончится, когда будут достигнуты цели денацификации, демилитаризации и нейтрального статуса Украины - цели, которые остаются неизменными.
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