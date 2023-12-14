путин назвал условия окончания войны: "Когда мы достигнем своих целей"

Эксклюзив
Как отличить культурные ценности от антиквариата - в КНИГСЭ рассказали об особенностях экспертизы изъятых частных коллекций
  •  78879 просмотра

Как отличить культурные ценности от антиквариата - в КНИГСЭ рассказали об особенностях экспертизы изъятых частных коллекций

Эксклюзив
Реформа, которую предлагает Минобороны, приведет к удешевлению мяса, которое будет поставляться в воинские части - Ассоциация "Мясной отрасли"
  •  87140 просмотра

Реформа, которую предлагает Минобороны, приведет к удешевлению мяса, которое будет поставляться в воинские части - Ассоциация "Мясной отрасли"

Эксклюзив
В случае ликвидации прибыльного банка, акционеры должны получить остатки активов после расчета со всеми кредиторами - юрист
  •  103450 просмотра

В случае ликвидации прибыльного банка, акционеры должны получить остатки активов после расчета со всеми кредиторами - юрист

Эксклюзив
У Минобороны есть политическая воля навести порядок в закупках питания для армии, а у Арсена Жумадилова есть опыт - эксперт
  •  102500 просмотра

У Минобороны есть политическая воля навести порядок в закупках питания для армии, а у Арсена Жумадилова есть опыт - эксперт

Эксклюзив
В Украине за менее чем полгода провели проверки на почти 670 предприятиях, задерживающих зарплату
  •  107647 просмотра

В Украине за менее чем полгода провели проверки на почти 670 предприятиях, задерживающих зарплату

Эксклюзив
Российский шпион Шепелев формировал теневой бизнес в л/днр, финансировал террористов и помогал в подготовке к захвату Крыма - Маломуж
  •  108171 просмотра

Российский шпион Шепелев формировал теневой бизнес в л/днр, финансировал террористов и помогал в подготовке к захвату Крыма - Маломуж

Эксклюзив
Миллионные расходы на зарплату: в агентстве, которое начнет закупки для войска только со следующего года, уже расписали фонд заработной платы
  •  110726 просмотра

Миллионные расходы на зарплату: в агентстве, которое начнет закупки для войска только со следующего года, уже расписали фонд заработной платы

Эксклюзив
Хакерская атака на Киевстар: спрос на eSIM оператора lifecell увеличился в 10 раз
  •  97406 просмотра

Хакерская атака на Киевстар: спрос на eSIM оператора lifecell увеличился в 10 раз

Эксклюзив
Гетманцев руководит налоговой через своего бывшего помощника - член Ассоциации налогоплательщиков
  •  134188 просмотра

Гетманцев руководит налоговой через своего бывшего помощника - член Ассоциации налогоплательщиков

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: 2,6 тыс. грузовиков стоят в очереди в сторону Украины, оживилось движение на "Ягодине"
13 декабря  •  147679 просмотра

Блокада на границе с Польшей: 2,6 тыс. грузовиков стоят в очереди в сторону Украины, оживилось движение на "Ягодине"

Эксклюзив
Эксперт объяснил почему "челночное движение" на "синей ветке" киевского метро кардинально не улучшит дорожную ситуацию
13 декабря  •  136659 просмотра

Эксперт объяснил почему "челночное движение" на "синей ветке" киевского метро кардинально не улучшит дорожную ситуацию

Эксклюзив
Комитет ВР по нацбезопасности планирует провести заседание для изучения кибератаки на Киевстар
13 декабря  •  127128 просмотра

Комитет ВР по нацбезопасности планирует провести заседание для изучения кибератаки на Киевстар

Эксклюзив
Верховный Суд засчитал экс-депутату - агенту фсб Шепелеву в отбытое наказание срок его неподтвержденного пребывания в СИЗО рф
13 декабря  •  122658 просмотра

Верховный Суд засчитал экс-депутату - агенту фсб Шепелеву в отбытое наказание срок его неподтвержденного пребывания в СИЗО рф

Эксклюзив
Нацбанк планирует до конца следующего года построить эффективную экосистему мгновенных платежей
13 декабря  •  122494 просмотра

Нацбанк планирует до конца следующего года построить эффективную экосистему мгновенных платежей

Эксклюзив
Украинские производители масла готовы в любой момент подключиться к новым тендерам Минобороны - "Укролияпром"
13 декабря  •  123978 просмотра

Украинские производители масла готовы в любой момент подключиться к новым тендерам Минобороны - "Укролияпром"

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Меню
Экслюзивы
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Популярные новости
Шмыгаль и Прицкер согласовали дальнейшее сотрудничество Украины и США в вопросах обороны и экономической устойчивости

Шмыгаль и Прицкер согласовали дальнейшее сотрудничество Украины и США в вопросах обороны и экономической устойчивости

  •  122637 просмотра
В Киеве и двух областях воздушная тревога. ВС ВСУ предупредили о ракетной угрозе

В Киеве и двух областях воздушная тревога. ВС ВСУ предупредили о ракетной угрозе

  •  110479 просмотра
МКИП мониторит нарушения культурных прав украинцев в Крыму

МКИП мониторит нарушения культурных прав украинцев в Крыму

  •  109659 просмотра
Пропуск грузовиков из Украины в Словакию частично восстановлен - пограничники

Пропуск грузовиков из Украины в Словакию частично восстановлен - пограничники

  •  107335 просмотра
В минобороны рф заявили о "сбитии" девяти дронов ночью

В минобороны рф заявили о "сбитии" девяти дронов ночью

  •  101211 просмотра
Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
putin-nazval-usloviya-okonchaniya-voini-kogda-mi-dostignem-svoikh-tselei

путин назвал условия окончания войны: "Когда мы достигнем своих целей"

Киев  •  УНН

14 декабрь 2023, 11:06  •  26494 просмотра

Read in English

Путин заявил, что война России в Украине закончится, когда будут достигнуты цели денацификации, демилитаризации и нейтрального статуса Украины - цели, которые остаются неизменными.

российский диктатор владимир путин заявил, что мир в Украине наступит, когда россияне достигнут своих целей в так называемой "специальной военной операции", а также подчеркнул, что цели рф не изменились. Об этом сказал владимир путин во время прямой линии, пишет УНН.

Детали

Во время прямой линии путин заявил, что мир в Украине наступит, когда россияне достигнут своих целей. По его словам, цели так называемой "специальной военной операции" не изменились в Украине. операции" не изменились в Украине.

Цели не меняются: денацификация, демилитаризация, нейтральный статус Украины

- заявил путин.

Он добавил, что во время во время подготовки проекта возможного мирного договора, украинские власти не согласилась с тем, что нужна денацификация.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Верховный суд США рассмотрит дело, которое может отменить обвинения, связанные с нападением на Капитолий в 2021 году

Также российский диктатор отметил, что Украина почти ничего не производит из военной техники.

Украина почти ничего не производит, ну пытается что-то там сохранить, но почти ничего, все привозят на халяву. Но эта халява может закончиться. Но будут еще давать

- сказал путин.

Среди полученной помощи президент рф перечислил 420 танков, при этом он заявил, что во время контрнаступления ВСУ якобы было уничтожено 747 танков и "почти 2300 бронемашин различного класса".

Есть и другие возможности либо договориться, либо решить силовым путем. Вот к этому и будем стремиться

- резюмировал путин.

Напомним

Накануне "прямой линии" с участием российского президента рф владимира путина, хакеры атаковали официальный сайт кремля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Еще плюс 1300: Генштаб обновил данные об уничтоженных оккупантах

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
путін назвав умови закінчення війни: “Коли ми досягнемо своїх цілей"
Putin names conditions for ending the war: "When we achieve our goals"
Новости по теме

путин назвал условия окончания войны: "Когда мы достигнем своих целей"

Путин заявил, что война России в Украине закончится, когда будут достигнуты цели денацификации, демилитаризации и нейтрального статуса Украины - цели, которые остаются неизменными.

Война •   •  26494 просмотра
путин назвал условия окончания войны: "Когда мы достигнем своих целей"

В 2023 году погибли 45 журналистов, которые выполняли свои профессиональные обязанности - Репортеры без границ

В 2023 году (за 11 месяцев до 1 декабря) при исполнении профессиональных обязанностей было убито 45 журналистов. Об этом говорится в ежегодном отчете организации "Репортеры без границ".

Общество •   •  21238 просмотра
В 2023 году погибли 45 журналистов, которые выполняли свои профессиональные обязанности - Репортеры без границ

"Это исторический шанс": президент Литвы перед саммитом ЕС напомнил Венгрии о принципе единогласия

Президент Литвы Науседа подчеркивает важность единогласия в принятии решений в ЕС, предостерегая от злоупотребления принципом, и подчеркивает исторический шанс начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдовой.

Политика •   •  20846 просмотра
"Это исторический шанс": президент Литвы перед саммитом ЕС напомнил Венгрии о принципе единогласия

Большинство - не всегда качество: почему партия Гройсмана не способна эффективно управлять громадами, которые контролирует

Конфликт между председателем Винницкой ОГА Сергеем Борзовым и Винницким областным советом, который контролируется Владимиром Гройсманом и его "Украинской стратегией" вышел на новый уровень.

Общество •   •  19919 просмотра
Большинство - не всегда качество: почему партия Гройсмана не способна эффективно управлять громадами, которые контролирует

"Нафтогаз" начинает разработку стратегии декарбонизации - Чернышов

Группа "Нафтогаз" разрабатывает стратегию декарбонизации, чтобы соответствовать стандартам ЕС для будущего экспорта украинского газа, сосредотачиваясь на ответственной добыче, хранении и транспортировке.

Экономика •   •  19330 просмотра
"Нафтогаз" начинает разработку стратегии декарбонизации - Чернышов

Reuters: Орбан упомянул о европейских выборах в следующем году, это может сигнализировать о многомесячной задержке начала переговоров с Украиной о членстве

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан блокирует переговоры о вступлении Украины в ЕС, предлагая отложить их.

Политика •   •  21829 просмотра
Reuters: Орбан упомянул о европейских выборах в следующем году, это может сигнализировать о многомесячной задержке начала переговоров с Украиной о членстве

Верховный суд США рассмотрит дело, которое может отменить обвинения, связанные с нападением на Капитолий в 2021 году

Верховный суд США должен рассмотреть дело, которое может повлиять на ряд судебных процессов, связанных с событиями 6 января 2021 года, и поставить под сомнение, являются ли действия обвиняемых препятствованием официальному судопроизводству. Против Дональда Трампа выдвинуты соответствующие обвинения, но суд рассмотрит обоснованность его претензий на иммунитет.

Новости Мира •   •  13547 просмотра
Верховный суд США рассмотрит дело, которое может отменить обвинения, связанные с нападением на Капитолий в 2021 году

Совет ЕС одобрил зимний пакет помощи Украине на 124 млн евро

Совет Европейского Союза одобрил зимний пакет помощи Украине в размере 124 млн евро для поддержки гражданской инфраструктуры. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон объявил о предоставлении помощи в социальных сетях.

Политика •   •  21943 просмотра
Совет ЕС одобрил зимний пакет помощи Украине на 124 млн евро

Непогода в Украине: водителей призвали быть внимательными на дорогах

В связи с ухудшением погодных условий в Украине Национальная полиция призывает водителей быть осторожными и обязательно соблюдать меры безопасности.

Общество •   •  13704 просмотра
Непогода в Украине: водителей призвали быть внимательными на дорогах

В Испании ГБР и местная полиция провели обыски на вилле бывшего одесского военкома Борисова

Испанские и украинские правоохранители провели обыски в Испании у бывшего начальника Одесского областного ТЦК и СП Одессы.

Криминал и ЧП •   •  14446 просмотра
В Испании ГБР и местная полиция провели обыски на вилле бывшего одесского военкома Борисова