Путин готов обсуждать с Трампом все, кроме Крыма - Песков

Перед этим, 29 июня, отвечая на вопрос журналистов, Трамп заявил, что не исключает отказа от непризнания аннексии Россией украинского Крыма.

В то же время, советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Болтон в программе телеканала CBS 1 июля заявил, что слова Дональда Трампа о возможном признании аннексии Крыма Россией не является позицией Соединенных Штатов.

Напомним, российский президент Владимир Путин и помощник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон остались каждый при своем мнении после обсуждения событий в Украине.



Как сообщал УНН, советник по национальной безопасности посол Джон Болтон заявил, что на встрече президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина, американский лидер будет пытаться добиться компромисса по Сирии и вытеснения иранской армии из региона.



Ранее Россия и США утвердили место встречи российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.