Путін готовий обговорювати з Трампом все, окрім Криму – Пєсков
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. Кремлівський прес-секретар Дмитро Пєсков заявив про готовність президента Росії Володимира Путіна до пошуку компромісів зі своїм американським колегою "з усіх питань", крім статусу Криму. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Радіо свобода".
Перед цим, 29 червня, відповідаючи на запитання журналістів, Трамп заявив, що не виключає відмови від невизнання анексії Росією українського Криму.
Водночас, радник Білого дому з питань національної безпеки Джон Болтон в програмі телеканалу CBS 1 липня заявив, що слова Дональда Трампа про можливе визнання анексії Криму Росією не є позицією Сполучених Штатів.
Нагадаємо, російський президент Володимир Путін і помічник американського лідера з національної безпеки Джон Болтон залишилися кожен при своїй думці після обговорення подій в Україні.
Як повідомляв УНН, радник з національної безпеки посол Джон Болтон заявив, що на зустрічі президентів США Дональда Трампа і Росії Володимира Путіна, американський лідер буде намагатися домогтися компромісу по Сирії та витіснення іранської армії з регіону.
Раніше, Росія і США затвердили місце зустрічі російського і американського президентів Володимира Путіна і Дональда Трампа.