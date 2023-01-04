путин поручил показывать фильмы о войне в Украине и о борьбе с неонацизмом

Детали

В поручениях правительства, сформированных по итогам ноябрьской встречи президента рф с солдатскими матерями, также говорится, что Минобороны должно содействовать российским документалистам в подготовке кинематографического материала об участниках “спецоперации”, которые якобы проявили отвагу, мужество и героизм.

Министерство культуры, в свою очередь, должно организовать фестиваль патриотического документального кино. Кроме того, Минкульт и Минобразования должны создать “общественные пространства, арт-объекты и школьные музеи” об участниках “спецоперации” и провести в российских школах уроки по этой теме.

Добавим

Российский диктатор владимир путин поручил министру обороны россии к 1 февраля представить доклад об обеспечении армии рф, которая воюет против Украины.