Деталі

У дорученнях уряду, сформованих за підсумками листопадової зустрічі президента рф з солдатськими матерями, також йдеться, що Міноборони має сприяти російським документалістам у підготовці кінематографічного матеріалу про учасників “спецоперації”, які нібито виявили відвагу, мужність і героїзм.

Міністерство культури, своєю чергою, має організувати фестиваль патріотичного документального кіно. Крім того, Мінкульт та Міносвіти мають створити “громадські простори, арт-об’єкти та шкільні музеї” про учасників “спецоперації” і провести в російських школах уроки з цієї теми.

Додамо

Російський диктатор володимир путін доручив міністру оборони рф до 1 лютого подати доповідь про забезпечення армії рф, яка воює проти України.