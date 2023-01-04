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путін доручив показувати фільми про війну в Україні та про боротьбу з неонацизмом

Київ • УНН

 • 849952 перегляди

КИЇВ. 4 січня. УНН. Російський диктатор володимир путін наказав показати в російських кінотеатрах документальні фільми, присвячені “спецоперації” та “боротьбі з поширенням неонацистської та неофашистської ідеології”. Про це повідомляє УНН з посиланням на рос ЗМІ.

путін доручив показувати фільми про війну в Україні та про боротьбу з неонацизмом

Деталі

У дорученнях уряду, сформованих за підсумками листопадової зустрічі президента рф з солдатськими матерями, також йдеться, що Міноборони має сприяти російським документалістам у підготовці кінематографічного матеріалу про учасників “спецоперації”, які нібито виявили відвагу, мужність і героїзм.

Міністерство культури, своєю чергою, має організувати фестиваль патріотичного документального кіно. Крім того, Мінкульт та Міносвіти мають створити “громадські простори, арт-об’єкти та шкільні музеї” про учасників “спецоперації” і провести в російських школах уроки з цієї теми.

Додамо

Російський диктатор володимир путін доручив міністру оборони рф до 1 лютого подати доповідь про забезпечення армії рф, яка воює проти України.

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