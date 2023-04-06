"Пункты несокрушимости" в Одесском районе переводят в "спящий режим"

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"Сейчас на территории района функционируют только 23 "Пункты несокрушимости", из которых - 21 находятся в городе Одесса и 2 - в поселке Авангард. Одновременно с этим 340 находятся в "спящем режиме" и в случае срочной необходимости они все снова будут открыты в громадах Одесского района. Сейчас они переведены в режим готовности, если не будет света более 24-х часов, тогда они и возобновят свою работу", - отметил начальник отдела по вопросам гражданской защиты населения, оборонной работы и взаимодействия с правоохранительными органами Одесского РВА Сергей Афанасьев.

Справочно

В "Пунктах несокрушимости", несмотря на отключение электроэнергии, предусматривается наличие тепла, воды, освещения, мобильной связи, Интернета, питания для мобильных устройств, места для отдыха, аптечки, обеспечения для мам и детей.