"Пункти незламності" в Одеському районі переводять у "сплячий режим"

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"Зараз на території району функціонують лише 23 "Пункти незламності", з яких - 21 знаходяться у місті Одеса і 2 - у селищі Авангард. Одночасно з цим 340 перебувають у "сплячому режимі" і у разі термінової потреби вони всі знову будуть відкриті в громадах Одеського району. Зараз вони переведені у режим готовності, якщо не буде світла більше 24-х годин, тоді вони й відновлять свою работу", - зазначив начальник відділу з питань цивільного захисту населення, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Одеської РВА Сергій Афанасьєв.

Довідково

У "Пунктах незламності" незважаючи на відключення електроенергії, передбачається наявність тепла, води, освітлення, мобільного зв’язку, Інтернету, живлення для мобільних пристроїв, місця для відпочинку, аптечки, забезпечення для мам і дітей.