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Пункт пропуска "Угринов-Долгобичув" возобновил работу: в очереди собралось более 100 грузовиков

Киев  •  УНН

28 ноябрь 2023, 17:39  •  13330 просмотра

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Пункт пропуска "Угринов-Долгобичув" на украинско-польской границе снова открылся для автобусов и грузовиков весом до 7,5 тонн после отключения электроэнергии, в очереди на выезд из Украины ожидают 55 транспортных средств, а на въезд - 50.

В пункте пропуска "Угринов-Долгобичув" возобновлен пропуск автобусов и грузовиков. Как сообщили в Госпогранслужбе, в очереди на выезд из Украины ожидают 55 грузовиков, на въезд - 50, передает УНН.

По данным пограничников, по состоянию на 18:30 электроснабжение в пункте пропуска "Угринов-Долгобичув" восстановлено.

Пропуск автобусов и грузовиков с полной массой до 7,5 тонн осуществляется в обычном режиме. В очереди на выезд из Украины ожидают 55 грузовиков, на въезд - 50. Очереди из автобусов отсутствуют, добавили в ГПСУ.

Ранее

Как сообщал УНН, в пункте пропуска "Угринов-Долгобичув" на украинско-польской границе временно ограничат оформление грузовиков и автобусов. Как сообщили в Госпогранслужбе, причина - отключение электроэнергии в пункте пропуска "Долгобичув".

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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Пункт пропуску "Угринів-Долгобичув" відновив роботу: у черзі зібралось понад 100 вантажівок
Uhryniv-Dolhobychuv checkpoint reopens: more than 100 trucks queued up
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