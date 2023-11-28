Пункт пропуска "Угринов-Долгобичув" возобновил работу: в очереди собралось более 100 грузовиков

В пункте пропуска "Угринов-Долгобичув" возобновлен пропуск автобусов и грузовиков. Как сообщили в Госпогранслужбе, в очереди на выезд из Украины ожидают 55 грузовиков, на въезд - 50, передает УНН.

По данным пограничников, по состоянию на 18:30 электроснабжение в пункте пропуска "Угринов-Долгобичув" восстановлено.

Пропуск автобусов и грузовиков с полной массой до 7,5 тонн осуществляется в обычном режиме. В очереди на выезд из Украины ожидают 55 грузовиков, на въезд - 50. Очереди из автобусов отсутствуют, добавили в ГПСУ.

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Как сообщал УНН, в пункте пропуска "Угринов-Долгобичув" на украинско-польской границе временно ограничат оформление грузовиков и автобусов. Как сообщили в Госпогранслужбе, причина - отключение электроэнергии в пункте пропуска "Долгобичув".