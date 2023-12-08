ПУМБ сделал взнос в 60 000 долларов на образование ветеранов во время благотворительного вечера KSE Foundation





ПУМБ - один из стратегических партнеров образования военного времени и многолетний партнер Киевской школы экономики. Суммарно команда банка пожертвовала 60 000 долларов во время благотворительного вечера "Sustaining Ukraine Through Education", который KSE Foundation провел в Киеве. Взнос стал одним из крупнейших на мероприятии и будет направлен на финансирование шести грантов на обучение для ветеранов войны, передает УНН.

Сергей Черненко, Глава Правления ПУМБ, отметил: "Ветеранам, которые возвращаются с войны к гражданской жизни, нужна помощь войны к гражданской жизни, нужна помощь в адаптации - возможность заново найти себя, повысить уровень конкурентоспособности на рынке труда. Качественное обучение - это залог как повышения квалификации, так и усвоения новой профессии. Наши воины достойны образования в лучших вузах Украины, таких как университет "Киевская школа экономики". А украинский бизнес, в том числе и ПУМБ, уже готовится к трудоустройству талантливых защитников".

ПУМБ сделал пожертвование во время благотворительного аукциона - Артур Загородников, заместитель Председателя Правления банка, приобрел лот "От тех, кто нас освобождает, ради тех, которые потеряли дом". Физическое обнаружение лота: скульптура "Воля - наше оружие", предоставленная на аукцион подразделением ЦСО "А" Службы безопасности Украины.

Команда банка не прекращает инвестиции в молодежь Украины после полномасштабного вторжения. ПУМБ системно предоставляет институциональную поддержку Киевской школе экономики, благодаря помощи банка гранты на получение высшего образования получили уже десятки студентов KSE.

Напомним, во время благотворительного вечера "Sustaining Ukraine Through Education" украинский бизнес и частные благотворители собрали 537 934 долларов на поддержку образования в условиях войны. Мероприятие состоялось в Киеве 19 ноября, его провел образовательный благотворительный фонд - KSE Foundation.