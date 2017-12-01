Публичные закупки: АМКУ поддерживает повышение стоимости подачи жалобы
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Мы поддерживаем повышение стоимости подачи жалобы о нарушении законодательства в сфере публичных закупок. Об этом сообщил председатель Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Юрий Терентьев во время брифинга по результатам работы Постоянно действующей административной коллегии по рассмотрению жалоб о нарушении законодательства в сфере публичных закупок в ноябре 2017 года, передает корреспондент УНН.
"Видимо повышение стоимости станет барьером для недобросовестных жалобщиков. Однако это не остановит тендерный троллинг, хотя, вероятно, количество жалоб уменьшится", - заявил он.
Председатель АМКУ также добавил, что сейчас некоторые жалобы подаются даже без оплаты.
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По его словам, это может говорить как о непрофессионализме, так и об определенных манипуляциях, умышленном затягиваним тендеров.