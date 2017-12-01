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Публічні закупівлі: АМКУ підтримує підвищення вартості подання скарги

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. Ми підтримуємо підвищення вартості подання скарги про порушення законодавства у сфері публічних закупівель. Про це повідомив голова Антимонопольного комітету України (АМКУ) Юрій Терентьєв під час брифінгу щодо результатів роботи Постійно діючої адміністративної колегії з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель у листопаді 2017 року, передає кореспондент УНН.

“Певне підвищення вартості стане бар’єром для недобросовісних скаржників. Проте це не зупинить тендерний тролінг, хоча, імовірно, кількість скарг зменшиться”, — заявив він.

Голова АМКУ також додав, що зараз деякі скарги подаються навіть без оплати.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В АМКУ назвали найбільш оскаржуваних замовників у закупівлях

За його словами, це може говорити як про непрофесійність, так і про певні маніпуляції, навмисне затягування тендерів.

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