Публічні закупівлі: АМКУ підтримує підвищення вартості подання скарги

КИЇВ. 1 грудня. УНН. Ми підтримуємо підвищення вартості подання скарги про порушення законодавства у сфері публічних закупівель. Про це повідомив голова Антимонопольного комітету України (АМКУ) Юрій Терентьєв під час брифінгу щодо результатів роботи Постійно діючої адміністративної колегії з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель у листопаді 2017 року, передає кореспондент УНН.