ПЦУ к годовщине Объединительного собора проведет расширенный Архиерейский собор

“В Конгрегационном зале Киевской православной богословской академии под председательством Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Епифания 5 декабря 2019 года состоялось заседание Священного Синода Украинской Православной Церкви (Православной Церкви Украины). В заседании приняли участие все члены Синода, кроме Почетного Патриарха Филарета, отсутствующего без уважительной причины”, - сообщили в ПЦУ.

В Православной церкви Украины отметили, что: “по предложению Предстоятеля было принято решение о созыве в Киеве 14 декабря 2019 г. расширенного Архиерейского Собора с участием всего епископата Украинской Православной Церкви (Православной Церкви Украины) и о повестке дня Архиерейского Собора”.

На повестку дня собора — вынесли: доклад Предстоятеля УПЦ (ПЦУ) о жизни Поместной Церкви за период после Объединительного Собора 15 декабря 2019 года; утверждение решений Священного Синода УПЦ (ПЦУ) за текущий год и решений, вытекающих из них.

Также отметим, что ПЦУ гарантировала материальное содержание и “достойные условия жизни” для Филарета после ликвидации УПЦ КП.