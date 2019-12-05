ПЦУ к годовщине Объединительного собора проведет расширенный Архиерейский собор
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Сегодня состоялось заседание Священного синода Православной церкви Украины. В заседании приняли участие все члены Синода, кроме патриарха Филарета, на нем приняли решение о проведении расширенного Архиерейского собора, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ПЦУ.
“В Конгрегационном зале Киевской православной богословской академии под председательством Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Епифания 5 декабря 2019 года состоялось заседание Священного Синода Украинской Православной Церкви (Православной Церкви Украины). В заседании приняли участие все члены Синода, кроме Почетного Патриарха Филарета, отсутствующего без уважительной причины”, - сообщили в ПЦУ.
В Православной церкви Украины отметили, что: “по предложению Предстоятеля было принято решение о созыве в Киеве 14 декабря 2019 г. расширенного Архиерейского Собора с участием всего епископата Украинской Православной Церкви (Православной Церкви Украины) и о повестке дня Архиерейского Собора”.
На повестку дня собора — вынесли: доклад Предстоятеля УПЦ (ПЦУ) о жизни Поместной Церкви за период после Объединительного Собора 15 декабря 2019 года; утверждение решений Священного Синода УПЦ (ПЦУ) за текущий год и решений, вытекающих из них.
Также отметим, что ПЦУ гарантировала материальное содержание и “достойные условия жизни” для Филарета после ликвидации УПЦ КП.