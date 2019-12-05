ПЦУ до річниці Об'єднавчого собору проведе розширений Архієрейський собор

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Київ • УНН

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. Сьогодні відбулося засідання Священного синоду Православної церкви України. У засіданні взяли участь усі члени Синоду, окрім патріарха Філарета, на ньому ухвалили рішення про проведення розширеного Архієрейського собору, передає УНН з посиланням на пресслужбу ПЦУ.

“У Конгрегаційній залі Київської православної богословської академії під головуванням Блаженнійшого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія 5 грудня 2019 року відбулося засідання Священного Синоду Української Православної Церкви (Православної Церкви України). У засіданні взяли участь усі члени Синоду, окрім Почесного Патріарха Філарета, відсутнього без поважної причини”, — повідомили у ПЦУ.

У Православній церкві України зазначили, що: “за пропозицією Предстоятеля було прийнято рішення про скликання у місті Києві 14 грудня 2019 р. розширеного Архієрейського Собору за участю всього єпископату Української Православної Церкви (Православної Церкви України) та про порядок денний Архієрейського Собору”.

На порядок денний собору — винесли: доповідь Предстоятеля УПЦ (ПЦУ) про життя Помісної Церкви за період після Об’єднавчого Собору 15 грудня 2019 року; затвердження рішень Священного Синоду УПЦ (ПЦУ) за поточний рік та рішень, що з них випливають.

Також зазначимо, що ПЦУ гарантувала матеріальне утримання та “достойні умови життя” для Філарета після ліквідації УПЦ КП.

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