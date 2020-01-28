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Птичий грипп в Украине занесли не дикие птицы - орнитолог

Киев • УНН

 • 25825 просмотра

КИЕВ. 28 января. УНН. Орнитолог "Украинского общества охраны птиц" Ольга Яремченко выразила сомнение, что причиной инфицирования домашней птицы в Винницкой области стали дикие птицы. Об этом она заявила в УНН комментарии.

Птичий грипп в Украине занесли не дикие птицы - орнитолог

Яремченко напомнила, что первая и единственная вспышка птичьего гриппа была зафиксирована 18 января. И добавила, что в этот период птицы не мигрируют.

"Возможны небольшие перемещения птиц, поскольку нынешняя зима больше похожа на весну. Но они не масштабные. Миграция птиц начинается, как правило, с середины февраля.

Зато в январе, когда была зарегистрирована вспышка болезни, птицы не мигрируют - они зимуют. Они группируются в определенных регионах Украины, в том числе - и в Винницкой области. Определенные скопления водно-болотных птиц может быть на водоемах. Но они расположены, как правило, далеко от места проживания и быта людей. Не может быть такого, чтобы от дикой птицы, которая находится на водоеме, птичий грипп перенесся на курицу, которая содержится на предприятии", - говорит Яремченко.

Официальная причина вспышки птичьего гриппа в Украине пока неизвестна, продолжила орнитолог.

"Возникает вопрос, каким образом вообще установили, что речь идет именно о птичьем гриппе и что его занесли дикие птицы? Разве рядом с предприятием, где была зафиксирована вспышка, были найдены мертвые птицы? Где-то в местах, где они скапливаются? Если птичий грипп занесла дикая птица, то первым показателем этого является факт находки неподалеку мертвой дикой птицы. Лично я о таких фактах не слышала, и это свидетельствует о том, что не в диких птицах причина", - добавила она.

Напомним, 18 января вспышка птичьего гриппа зафиксировали в фермерском хозяйстве Винницкой области. По стечению обстоятельств именно в этом регионе размещаются мощности крупнейшего в Украине экспортера курятины, компании МХП.

Несмотря на отсутствие каких-либо рисков инфицирования птицы на крупных промышленных производствах, ЕС решил внезапно запретить украинским экспортерам ввоз мяса птицы, чем шокировал украинскую сторону.

Дело в том, что птичий грипп с начала года бушевал в странах ЕС, однако Украина не перекрывала границу из-за договоренности с европейцами. И этих договоренностей не придерживался ЕС, когда единичная вспышка гриппа была зафиксирована в Украине.

Убытки украинских экспортеров могут достигать 14,5 млн долларов ежемесячно. Власти Украины срочно пытаются урегулировать кризис.

В то же время, эксперты расценивают такие действия ЕС как элемент конкурентной войны с Украиной. Подробнее об этом читайте здесь.

Ранее УНН сообщал, что за последние годы Украина поднялась в рейтинге мировых поставщиков курятины в ТОП-5.

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