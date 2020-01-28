Пташиний грип в Україну занесли не дикі птахи - орнітолог

Яремченко нагадала, що перший і єдиний спалах пташиного грипу було зафіксовано 18 січня. І додала, що в цей період птахи не мігрують.

"Можливі невеликі переміщення птахів, оскільки цьогорічна зима більше схожа на весну. Але вони не масштабні. Міграція птахів починається, як правило, із середини лютого.

Натомість у січні, коли було зареєстровано спалах хвороби, птахи не мігрують - вони зимують. Вони групуються у певних регіонах України, в тому числі - і на Вінниччині. Певні скупчення водно-болотних птахів може бути на водоймах. Але вони розташовані, як правило, далеко від місця проживання і побуту людей. Не може бути такого, щоб від дикого птаха, який перебуває на водоймі, пташиний грип перенісся на курку, яка утримується на підприємстві", - каже Яремченко.

Офіційна причина спалаху пташиного грипу в Україні поки що невідома, продовжила орнітолог.

"Виникає питання, яким чином взагалі встановили, що мова йде саме про пташиний грип і що його занесли дикі птахи? Хіба поряд із підприємством, де було зафіксовано спалах, були знайдені мертві птахи? Десь у місцях, де вони скупчуються? Якщо пташиний грип занесла дика птиця, то першим показником цього є факт знахідки неподалік мертвої дикої птиці. Особисто я про такі факти не чула, і це свідчить про те, що не у диких птахах причина", - додала вона.

Нагадаємо, 18 січня спалах пташиного грипу зафіксували у фермерському господарстві на Вінниччині. За збігом обставин саме у цьому регіоні розміщуються потужності найбільшого в Україні експортера курятини, компанії МХП.

Попри відсутність будь-яких ризиків інфікування птиці на великих промислових виробництвах, ЄС вирішив раптово заборонити українським експортерам ввіз м’яса птиці, чим шокував українську сторону.

Річ у тім, що пташиний грип з початку року вирував у країнах ЄС, однак Україна не перекривала кордон через домовленості з європейцями. Та цих домовленостей не дотримався ЄС, коли поодинокий спалах грипу було зафіксовано в Україні.

Збитки українських експортерів можуть сягати 14,5 млн доларів щомісячно. Влада України терміново намагається врегулювати кризу.

Водночас, експерти розцінюють такі дії ЄС як елемент конкурентної війни з Україною. Детальніше про це читайте тут.

Раніше УНН повідомляв, що за останні роки Україна піднялась в рейтингу світових постачальників курятини у ТОП-5.