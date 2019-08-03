"ПСЖ" в седьмой раз подряд получил Суперкубок Франции
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. В китайском Шэньчжэне по начался футбольный сезон среди французских команд матчем за Суперкубок страны, сообщает корреспондент.
В противостоянии сошлись чемпион “ПСЖ” и обладатель Кубка страны “Ренн”. Первый тайм завершился за “Андердог” баталии “Ренном” благодаря голу Адриена Ену. Однако перерыв пошел на пользу парижанам — отличились Мбаппе и Ди Мария (2:1).
“ПСЖ”: Альфонс Ареола, Тома Менье (Тьяго Силва, 81), Маркос Маркиньос (Леандро Паредес, 78), Абду Диалло, Тело Керера, Верратти, Эррера (Ди Мария, 61), Пабло Сарабия, Килиан Мбаппе, Эдинсон Кавани, Бернат.
“Ренн”: Томаш Коубек, Фет Мауасса, Жереми Желен, Дамьен Да Сильва, Жереми Морель, Флавьен Тет, Гренье, Эдуардо Камавинжа, Бенжамен Буриго (Ян Гбоо, 68), Джеймс Cилики (Ромен Дель Кастильо, 84), Адриен Ену (Саша Боэ, 46).
Добавим, “ПСЖ” завоевал 7-й Суперкубок подряд. А по количеству выигрышей в этом турнире (9) вышел на чистое первое место во Франции, обогнав на один “Лион”.