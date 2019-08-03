"ПСЖ" всьоме поспіль здобув Суперкубок Франції

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КИЇВ. 3 серпня. УНН. У китайському Шеньчжені за розпочався футбольний сезон серед французьких команд матчем за Суперкубок країни, повідомляє кореспондент УНН.

У протистоянні зійшлися чемпіон “ПСЖ” і володар Кубка країни “Ренн”. Перший тайм завершився за “андердогами” баталії “Ренном” завдяки голу Адріена Ену. Проте перерва пішла на користь парижанам — відзначилися Мбаппе та Ді Марія (2:1).

“ПСЖ”: Альфонс Ареола, Тома Меньє (Тьяго Сілва, 81), Маркос Маркіньос (Леандро Паредес, 78), Абду Діалло, Тіло Керер, Марко Верратті, Андер Еррера (Анхель Ді Марія, 61), Пабло Сарабія, Кіліан Мбаппе, Едінсон Кавані, Хуан Бернат.

“Ренн”: Томаш Коубек, Фет Мауасса, Жеремі Желен, Дамьен Да Сільва, Жеремі Морель, Флавьєн Тет, Клеман Греньє, Едуардо Камавінжа, Бенжамен Буріго (Янн Гбоо, 68), Джеймс Сілікі (Ромен Дель Кастільо, 84), Адріен Ену (Саша Бое, 46).

Додамо, “ПСЖ” завоював 7-й Суперкубок поспіль. А за кількістю виграшів в цьому турнірі (9) вийшов на чисте перше місце у Франції, обігнавши на один “Ліон”.

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