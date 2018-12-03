"ПСЖ" впервые за 15 матчей потерял очки в Лиге 1

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 82851 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 103184 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 138091 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 136101 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132268 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126448 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 164432 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117948 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141533 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145344 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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КИЕВ. 3 декабря. УНН. Действующий чемпион Франции “Пари Сен-Жермен” не сумел продолжить удивительно длительную победную серию в Лиге 1 сезона 2018-19 годов, сообщает корреспондент УНН.

Матч разворачивался по сценарию парижан, забили первыми (34 мин). Сработала бразильская связка Дани Алвес — Неймар. Бомбардир почти с центра поля отдал на Алвеса, и фулбек ассистировал Неймару. Форвард в одно касание поразил цель.

Перехвата мяча на 53 минуте привело к голу Бриана — 1:1. Не более 10 минут понадобилось столичным игрокам чтобы выйти вперед во второй раз — Мбаппе отличился при выходе с вратарем сабаль. Под концовку матча датчанин Корнелиус выиграл борьбу в воздухе, а Ареола не спас свой коллектив.

Таким образом, 2:2 и 14-матчевая серия выигрышей парижан подошла к завершению — 43 очка. “Бордо” имеет 4 ничьи подряд и с 18 баллами только на 11 ступени лиги.

Как сообщалось ранее, парижане подошли к плей-офф Лиги чемпионов, выиграв у одного из главных конкурентов.

Украинские Национальные Новости

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