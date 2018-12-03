"ПСЖ" впервые за 15 матчей потерял очки в Лиге 1
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Действующий чемпион Франции “Пари Сен-Жермен” не сумел продолжить удивительно длительную победную серию в Лиге 1 сезона 2018-19 годов, сообщает корреспондент УНН.
Матч разворачивался по сценарию парижан, забили первыми (34 мин). Сработала бразильская связка Дани Алвес — Неймар. Бомбардир почти с центра поля отдал на Алвеса, и фулбек ассистировал Неймару. Форвард в одно касание поразил цель.
Перехвата мяча на 53 минуте привело к голу Бриана — 1:1. Не более 10 минут понадобилось столичным игрокам чтобы выйти вперед во второй раз — Мбаппе отличился при выходе с вратарем сабаль. Под концовку матча датчанин Корнелиус выиграл борьбу в воздухе, а Ареола не спас свой коллектив.
Таким образом, 2:2 и 14-матчевая серия выигрышей парижан подошла к завершению — 43 очка. “Бордо” имеет 4 ничьи подряд и с 18 баллами только на 11 ступени лиги.
Как сообщалось ранее, парижане подошли к плей-офф Лиги чемпионов, выиграв у одного из главных конкурентов.