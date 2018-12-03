"ПСЖ" вперше за 15 матчів втратив очки у Лізі 1

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. Чинний чемпіон Франції “Парі Сен-Жермен” не зумів продовжити напрочуд тривалу переможну серію у Лізі 1 сезону 2018-19 років, повідомляє кореспондент УНН.

Матч розгортався по сценарію парижан, які забили першими (34 хв). Спрацювала бразильська зв’язка Дані Алвес — Неймар. Бомбардир майже з центру поля віддав на Алвеса, і фулбек асистував Неймару. Форвард в один дотик вразив ціль.

Перехоплення м’яча на 53 хвилині призвело до голу Бріана — 1:1. Трохи більше 10 хвилин знадобилося столичним гравцям аби вийти вперед вдруге — Мбаппе відзначився при виході з воротарем Сабалі. Під кінцівку матчу датчанин Корнеліус виграв боротьбу у повітрі, а Ареола не врятував свій колектив.

Таким чином, 2:2 і 14-матчева серія виграшів парижан підбігла до завершення — 43 очки. “Бордо” має 4 нічиї підряд і з 18 балами тільки на 11 щаблі ліги.

Як повідомлялося раніше, парижани наблизились до плей-оф Ліги чемпіонів, вигравши в одного з головних конкурентів.

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