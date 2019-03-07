Психолог посоветовала, что дарить женщинам на 8 марта

"Каждый подарок - это, в первую очередь, испытание, насколько хорошо мы знаем человека. У человека всегда есть что-то, что она хочет купить, но не может себе позволить, или все время откладывает. Чаще всего, это не очень дорогие вещи", - отметила Оксана Гомель.

По словам психолога, важно знать, чего хочет человек, что ему на самом деле нужно.

Таким образом, чтобы выбрать правильный подарок, мужчине важно знать женщину, для которой он это делает. Если ей нравится платье, то стоит купить платье, если ей нравится ходить по магазинам, то можно устроить ей шопинг. То есть, не просто дать деньги - а дать внимание.

"Можно подарить банальные духи, которые она любит, но пока не может себе позволить. Несмотря на ее реакцию, ей будет приятно в любом случае, потому что она будет получать удовольствие от того, что любит", - отметила Оксана Гомель.

Кроме того, она отметила, что выбор подарка зависит и от того, как женщина воспринимает этот праздник. Для кого-то это может быть праздник для двоих, а кто-то воспринимает его исключительно как праздник женщины.

"Если женщина воспринимает этот день как праздник влюбленных, то подойдет романтический подарок для двоих - путешествие или ужин, каждый сам рассчитывает свои финансовые возможности и фантазию. Если же для нее это исключительно праздник женщины, то стоит сделать подарок, который будет говорить о поддержке, например, в ее стремлениях", - отметила Оксана Гомель.

Для того, чтобы у женщины праздник надолго осталось в памяти, можно устроить фотосессию семьей, пригласив профессиональных визажиста и парикмахера. Особенно это актуально, когда женщина постоянно в делах, и ей не хватает времени на себя.

Психолог не советует дарить бытовые вещи, например, одеяло или сковородку. Однако, стоит учитывать и другой случай - когда эти вещи на самом деле необходимы.

"Если вы слышите от женщины каждый день, что у нее плохая сковородка, она все время жалуется на нее, а вы никак не можете купить ее в будний день, то можно это сделать на праздник, но оригинально", - посоветовала Оксана Гомель.

По ее словам, важен ритуал, сопровождающий подарок. Психолог советует мужчинам сделать что-то оригинальное для женщины, чтобы она почувствовала внимание. Например, добавить к подарку поздравительную открытку, сделанную своими руками, или необычно оформить шоколадку.

"Когда мужчина дарит цветы только на праздники, то это такая формальность, которую уже не каждая женщина будет ценить. Лучше без цветов, но вручить что-то оригинальное, например, дерево с шоколадок", - отметила Оксана Гомель.

Однако, по словам психолога, важно понимать, что внимание женщинам и, в общем, близким людям важно уделять не только на праздники.

Напомним, психолог посоветовала, как выбирать удачный подарок для родных.