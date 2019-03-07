Психолог порадила, що дарувати жінкам на 8 березня

"Кожен подарунок – це, в першу чергу, випробовування, наскільки добре ми знаємо людину. У людини завжди є щось, що вона хоче купити, але не може собі дозволити, чи весь час відкладає. Найчастіше, це не дуже дорогі речі", - зазначила Оксана Гомель.

За словами психолога, важливо знати, чого бажає людина, що їй насправді потрібно.

Таким чином, щоб обрати правильний подарунок, чоловіку важливо знати жінку, для якої він це робить. Якщо їй подобається сукня, то варто купити сукню, якщо їй подобається ходити по магазинах, то можна влаштувати їй шопінг. Тобто, не просто дати гроші – а дати увагу.

"Можна подарувати банальні парфуми, які вона любить, але наразі не може собі дозволити. Незважаючи на її реакцію, їй буде приємно у будь-якому випадку, бо вона отримуватиме задоволення від того, що любить", - зазначила Оксана Гомель.

Окрім того, вона відзначила, що обрання подарунку залежить і від того, як жінка сприймає це свято. Для когось це може бути свято для двох, а хтось сприймає його виключно як свято жінки.

"Якщо жінка сприймає цей день як свято закоханих, то підійде романтичний подарунок для двох – подорож чи вечеря, кожен сам розраховує свої фінансові можливості і фантазію. Якщо ж для неї це виключно свято жінки, то варто зробити подарунок, який говоритиме про підтримку, наприклад, у її прагненнях", - зазначила Оксана Гомель.

Для того, щоб у жінки свято надовго залишилося у пам’яті, можна влаштувати фотосесію сім’єю, запросивши професійних візажиста та перукаря. Особливо це актуально, коли жінка постійно у справах, і їй не вистачає часу на себе.

Психолог не радить дарувати побутові речі, наприклад, ковдру чи сковорідку. Однак, варто зважати і на інший випадок – коли ці речі насправді необхідні.

"Якщо ви чуєте від жінки кожен день, що у неї погана сковорідка, вона весь час скаржиться на неї, а ви ніяк не можете купити її у будній день, то можна це зробити на свято, але оригінально", - порадила Оксана Гомель.

За її словами, важливим є ритуал, який супроводжує подарунок. Психолог радить чоловікам зробити щось оригінальне для жінки, щоб вона відчула увагу. Наприклад, додати до подарунку вітальну картку, зроблену своїми руками, або незвичайно оформити шоколадку.

"Коли чоловік дарує квіти тільки на свята, то це така формальність, яку вже не кожна жінка буде цінувати. Краще без квітів, але вручити щось оригінальне, наприклад, дерево з шоколадок", - відзначила Оксана Гомель.

Однак, за словами психолога, важливо розуміти, що увагу жінкам і, загалом, близьким людям важливо приділяти не лише на свята.

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