Психолог предупредила о росте количества семейных ссор во время праздников

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
6 апреля, 08:48 • 81204 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 181817 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 144350 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 208620 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 253788 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 213758 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 246526 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 208338 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 488448 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 241413 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−1°
3м/с
81%
Популярные новости

ЕС готовит ответ на пошлины Трампа: контрмеры на 28 миллиардов долларов

6 апреля, 17:42 • 12265 просмотра

Солидарность с Украиной: посол США Бринк заявила о единстве с Украиной в день траура после атаки рф по Кривому Рогу

6 апреля, 17:58 • 11068 просмотра

рф распространяет фейк о захвате Басовки в Сумской области: что происходит на самом деле

6 апреля, 18:14 • 9242 просмотра

Трагедия в Кривом Роге: Макрон жестко высказался о россии

6 апреля, 18:31 • 9632 просмотра

Землетрясение в Мьянме: число погибших возросло до 3500, восстановление страны осложняют дожди и жара

6 апреля, 18:51 • 6948 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 265757 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 241945 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 327417 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 488448 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 579876 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Бриджит А. Бринк

Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский

Юрий Игнат

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Кривой Рог

Китай

Реклама
УНН Lite

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 33317 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 208620 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 79615 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 76075 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 81598 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Психолог предупредила о росте количества семейных ссор во время праздников

Киев • УНН

 • 20644 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Во время длительных новогодних праздников существенно возрастает число семейных ссор и разводов из-за нарушения режима сна, употребления алкоголя и общей усталости. Об этом сообщила кандидат психологических наук, медицинский психолог, эксперт по психологической кибербезопасности Наталья Бугаева в комментарии корреспонденту УНН.

Психолог предупредила о росте количества семейных ссор во время праздников

"В период праздников существенно возрастает число семейных ссор и разводов. Во многих семьях супруги общаются только по вечерам и в выходные дни, и необходимость длительного общения в течение зимних праздников негативно сказывается на их взаимоотношениях", - отметила психолог.

По ее словам, причинами ссор могут быть общая усталость из-за нарушения режима сна и питания, употребления алкоголя, раздражительность, ревность, выяснение отношений и многое другое.

При этом она добавила, что для обеспечения безопасности семьи от негативных последствий празднований, следует использовать период зимних праздников для приятных дел, любимых занятий и хобби.

"В праздничное время можно сделать то, на что раньше не хватало времени: пообщаться с любимыми родственниками или друзьями, сходить в кино, поехать за город и провести время на свежем воздухе или почитать интересную книгу, посмотреть любимую передачу, просто отоспаться и отдохнуть морально и физически. Если хочется сделать что-то по дому - убрать, заняться ремонтом или какими-либо другими делами, можно это осуществить. Осознание того, что вы провели время с пользой для дела, тоже повышает настроение", - добавила психолог.

Напомним, в Украине на Новый год официальными выходными днями будут 30 и 31 декабря 2018 года, а также 1 января 2019.

Главное новогоднее дерево Украины торжественно зажгут на Софийской площади 19 декабря в 19:00.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоЗдоровье
Brent
$63.88
Bitcoin
$78,437.90
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,044.80
Ethereum
$1,576.68