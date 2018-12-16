Психолог предупредила о росте количества семейных ссор во время праздников

"В период праздников существенно возрастает число семейных ссор и разводов. Во многих семьях супруги общаются только по вечерам и в выходные дни, и необходимость длительного общения в течение зимних праздников негативно сказывается на их взаимоотношениях", - отметила психолог.

По ее словам, причинами ссор могут быть общая усталость из-за нарушения режима сна и питания, употребления алкоголя, раздражительность, ревность, выяснение отношений и многое другое.

При этом она добавила, что для обеспечения безопасности семьи от негативных последствий празднований, следует использовать период зимних праздников для приятных дел, любимых занятий и хобби.

"В праздничное время можно сделать то, на что раньше не хватало времени: пообщаться с любимыми родственниками или друзьями, сходить в кино, поехать за город и провести время на свежем воздухе или почитать интересную книгу, посмотреть любимую передачу, просто отоспаться и отдохнуть морально и физически. Если хочется сделать что-то по дому - убрать, заняться ремонтом или какими-либо другими делами, можно это осуществить. Осознание того, что вы провели время с пользой для дела, тоже повышает настроение", - добавила психолог.

Напомним, в Украине на Новый год официальными выходными днями будут 30 и 31 декабря 2018 года, а также 1 января 2019.

Главное новогоднее дерево Украины торжественно зажгут на Софийской площади 19 декабря в 19:00.