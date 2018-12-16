Психолог попередила про зростання кількості сімейних сварок під час свят
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Під час тривалих новорічних свят істотно зростає число сімейних сварок і розлучень через порушення режиму сну, вживання алкоголю і загальною втому. Про це повідомила кандидат психологічних наук, медичний психолог, експерт з психологічної кібербезпеки Наталя Бугайова в коментарі кореспонденту УНН.
"У період свят істотно зростає число сімейних сварок і розлучень. У багатьох сім'ях подружжя спілкуються тільки вечорами і у вихідні дні, і необхідність тривалого спілкування протягом зимових свят негативно позначається на їх взаємовідносинах", - зазначила психолог.
За її словами, причинами сварок можуть бути загальна втома через порушення режиму сну і харчування, вживання алкоголю, дратівливість, ревнощі, з'ясування стосунків і багато іншого.
При цьому вона додала, що для убезпечення родини від негативних наслідків святкувань, слід використовувати період зимових свят для приємних справ, улюблених занять і хобі.
"У святковий час можна зробити те, на що раніше не вистачало часу: поспілкуватися з улюбленими родичами або друзями, сходити в кіно, поїхати за місто і провести час на свіжому повітрі або почитати цікаву книгу, подивитися улюблену передачу, просто відіспатися і відпочити морально й фізично. Якщо хочеться зробити щось по дому – прибрати, зайнятися ремонтом або якими-небудь іншими справами, можна це здійснити. Усвідомлення того, що ви провели час з користю для справи, теж підвищує настрій", - додала психолог.
Нагадаємо, в Україні на Новий рік офіційними вихідними днями будуть 30 і 31 грудня 2018 року, а також 1 січня 2019 року.
Головне новорічне дерево України урочисто засвітять на Софійській площі 19 грудня о 19:00.