Направляется к МКС: SpaceX вывела в космос грузовой корабль Dragon
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. Американская компания SpaceX вывела в космос грузовой корабль Dragon. Сейчас корабль направляется к Международной космической станции. Запуск ракеты-носителя с кораблем транслировался на YouTube, сообщает УНН.
Детали
Космический корабль Dragon через 12 минут после запуска отсоединился от второй ступени ракеты-носителя Falcon 9. Теперь он должен в автоматическом режиме долететь до МКС и состыковаться с ней.
Стыковка состоится в субботу, 5 июня.
Отметим, что это уже второй полет грузового космического корабля Dragon компании SpaceX, который способен доставлять на МКС на 20% больше груза. Также корабль может автономно стыковаться со станцией без помощи захвата рукой-манипулятором по сравнению с прежней версией.
Запуск осуществлен в рамках второго контракта между NASA и компанией SpaceX по снабжению станции.