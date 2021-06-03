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The Guardian

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Прямує до МКС: SpaceX вивела в космос вантажний корабель Dragon

Київ • УНН

 • 18548 перегляди

КИЇВ. 3 червня. УНН. Американська компанія SpaceX вивела в космос вантажний корабель Dragon. Зараз корабель прямує до Міжнародної космічної станції. Запуск ракети-носія з кораблем транслювався на YouTube, повідомляє УНН.

Прямує до МКС: SpaceX вивела в космос вантажний корабель Dragon

Деталі

Космічний корабель Dragon через 12 хвилин після запуску від'єднався від другого ступеня ракети-носія Falcon 9. Тепер він повинен в автоматичному режимі долетіти до МКС і зістикуватися з нею.

Стиковка відбудеться в суботу, 5 червня.

Відзначимо, що це вже другий політ вантажного космічного корабля Dragon компанії SpaceX, який здатний доставляти на МКС на 20% більше вантажу. Також корабель може автономно стикуватися із станцією без допомоги захоплення рукою-маніпулятором в порівнянні з колишньою версією.

Запуск здійснено в рамках другого контракту між NASA і компанією SpaceX з постачання станції.

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