Прямує до МКС: SpaceX вивела в космос вантажний корабель Dragon
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. Американська компанія SpaceX вивела в космос вантажний корабель Dragon. Зараз корабель прямує до Міжнародної космічної станції. Запуск ракети-носія з кораблем транслювався на YouTube, повідомляє УНН.
Деталі
Космічний корабель Dragon через 12 хвилин після запуску від'єднався від другого ступеня ракети-носія Falcon 9. Тепер він повинен в автоматичному режимі долетіти до МКС і зістикуватися з нею.
Стиковка відбудеться в суботу, 5 червня.
Відзначимо, що це вже другий політ вантажного космічного корабля Dragon компанії SpaceX, який здатний доставляти на МКС на 20% більше вантажу. Також корабель може автономно стикуватися із станцією без допомоги захоплення рукою-маніпулятором в порівнянні з колишньою версією.
Запуск здійснено в рамках другого контракту між NASA і компанією SpaceX з постачання станції.