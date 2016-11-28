Проевропейский кандидат собирается обжаловать результаты выборов в Молдове
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Проевропейский кандидат Майя Санду, которая проиграла президентские выборы в Молдове 13 ноября, заявляет о намерении обжаловать результаты голосования в Верховном суде страны, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
Адвокат бывшего министра образования, представительницы Партии действия и солидарности Майи Санду заявила, что ее клиент подаст жалобу в Верховный суд после того, как апелляционный суд отказался его рассматривать.
М.Санду заявляет, что ЦИК и ММЗ страны нарушили избирательные права граждан Молдовы, проживающих за рубежом.
Кроме того, 28 ноября центральный районный суд Кишинева продолжил слушание отдельного дела, поданного 140 гражданами Молдовы, живущими в государствах Евросоюза. Они заявляют, что им не предоставили открепительных удостоверений.
13 ноября в Молдове прошли президентские выборы. ЦИК сообщила, что большинство голосов избирателей получил пророссийский кандидат Игорь Додон - более 52%, тогда как его проевропейски настроенная оппонентка Майя Санду - около 47%.
27 ноября И.Додон поехал с частным визитом в Москву для "семейного празднования".