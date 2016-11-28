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Проєвропейський кандидат збирається оскаржити результати виборів у Молдові

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Проєвропейський кандидат Майя Санду, що програла президентські вибори в Молдові 13 листопада, заявляє про намір оскаржити результати голосування у верховному суді країни, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.

Проєвропейський кандидат збирається оскаржити результати виборів у Молдові

Адвокат колишнього міністра освіти, представниці Партії дії й солідарності Майї Санду заявила, що її клієнт подасть скаргу до верховного суду після того, як апеляційний суд відмовився її розглядати.

М.Санду заявляє, що ЦВК і ММЗ країни порушили виборчі права громадян Молдови, що проживають за кордоном.

Крім того, 28 листопада центральний районний суд Кишинева продовжив слухання окремої справи, поданої 140 громадянами Молдови, що живуть в державах Євросоюзу. Вони заявляють, що їм не надали відкріпних посвідчень.

13 листопада у Молдові відбулися президентські вибори. ЦВК повідомила, що більшість голосів виборців здобув проросійський кандидат Ігор Додон – понад 52% , тоді як його проєвропейськи налаштована опонентка Майя Санду – близько 47%.

27 листопада І.Додон поїхав із приватним візитом до Москви для "сімейного святкування".

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