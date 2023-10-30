Проевропейские партии в Болгарии убедительно одержали победу на местных выборах - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. В Болгарии о европейских партиях убедительно одержали победу на местных выборах. Интрига во втором туре - между двумя ведущими парламентскими силами – коалицией между "Продолжаем перемены" и "Демократической Болгарией" (ПП-ДБ), а также ГЕРБ, самой сильной партией в местных органах власти. Об этом сообщает Euractiv, передает УНН.
Детали
По данным Gallup International Balkan, ГЕРБ сохраняет лидирующие позиции в большинстве крупных городов, за исключением Софии, где убедительно лидирует кандидат от (ПП-ДБ) Василий Терзиев, один из крупнейших IT-предпринимателей Болгарии (38,8%).
Во втором туре он встретится с выдвинутой пророссийскими левыми Ваней Григоровой (19%). Столица — одно из немногих мест в стране, где левые так хорошо себя чувствуют.
ГЕРБ управлял столицей Софией 17 лет. Однако тележурналист Антон Гекимян (17%), как указано, был не слишком удачным кандидатом на пост мэра от партии ГЕРБ многолетнего премьер-министра Бойко Борисова. Однако окончательные результаты могут изменить рейтинги, поскольку разница между Ваней Григоровой и Антоном Гекимяном составляет около 2%, согласно данным экзит-полов.
Несмотря на большие ожидания, радикальная антиевропейская партия "Возрождение" показала худшие результаты на местных выборах, чем ожидалось, а это означает, что у нее не будет мэров ни в одном из крупных городов, отмечает издание.
Дополнение
Местные выборы в Болгарии были омрачены громким скандалом, вызванным Государственным агентством национальной безопасности, который привел к отмене машинного голосования.
Четыре года назад местные выборы привели к серьезным обвинениям в фальсификации: почти 20% бюллетеней были признаны недействительными. Затем было введено машинное голосование, которое устранило эту проблему. Однако этот вид голосования был отменен после сомнительного вмешательства спецслужб, которые сняли на видео, как замминистра проверяет одну из машин для голосования.
Отчет SANS вызвал подозрения, что голосование может быть сфальсифицировано, и машины были изъяты, хотя чаще всего мошенничество происходит с бумажными бюллетенями.
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