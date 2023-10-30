Проєвропейські партії в Болгарії переконливо перемогли на місцевих виборах - ЗМІ

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. У Болгарії проєвропейські партії переконливо перемогли на місцевих виборах. Інтрига у другому турі - між двома провідними парламентськими силами – коаліцією між "Продовжуємо зміни" та "Демократичною Болгарією" (ПЗ-ДБ), а також ГЕРБ, найсильнішою партією в місцевих органах влади. Про це повідомляє Euractiv, передає УНН.