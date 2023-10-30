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The Guardian

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Проєвропейські партії в Болгарії переконливо перемогли на місцевих виборах - ЗМІ

Київ • УНН

 • 39546 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. У Болгарії проєвропейські партії переконливо перемогли на місцевих виборах. Інтрига у другому турі - між двома провідними парламентськими силами – коаліцією між "Продовжуємо зміни" та "Демократичною Болгарією" (ПЗ-ДБ), а також ГЕРБ, найсильнішою партією в місцевих органах влади. Про це повідомляє Euractiv, передає УНН.

Проєвропейські партії в Болгарії переконливо перемогли на місцевих виборах - ЗМІ

Деталі

За даними Gallup International Balkan, ГЕРБ зберігає лідируючі позиції в більшості великих міст, за винятком Софії, де переконливо лідирує кандидат від (ПЗ-ДБ) Василь Терзієв, один із найбільших IT-підприємців Болгарії (38,8%).

У другому турі він зустрінеться з висунутою проросійськими лівими Ванею Григоровою (19%). Столиця — одне з небагатьох місць у країні, де ліві так добре справляються.

ГЕРБ керував столицею Софією 17 років. Проте тележурналіст Антон Гекімян (17%), як вказано, був не надто вдалим кандидатом на посаду мера від партії ГЕРБ багаторічного прем’єр-міністра Бойка Борисова. Однак остаточні результати можуть змінити рейтинги, оскільки різниця між Вансю Григоровою та Антоном Гекімяном становить близько 2%, згідно з даними екзит-полів.

Попри великі очікування, радикальна антиєвропейська партія "Відродження" показала гірші результати на місцевих виборах, ніж очікувалося, а це означає, що вона не матиме мерів у жодному з великих міст, зазначає видання.

Доповнення

Місцеві вибори в Болгарії були затьмарені гучним скандалом, спричиненим Державним агентством національної безпеки, який призвів до скасування машинного голосування.

Чотири роки тому місцеві вибори призвели до серйозних звинувачень у фальсифікаціях: майже 20% бюлетенів були зареєстровані недійсними. Тоді було запроваджено машинне голосування, яке усунуло цю проблему. Проте цей вид голосування було скасовано після сумнівного втручання спецслужб, які зняли на відео, як заступник міністра перевіряє одну з машин для голосування.

Звіт SANS викликав підозри, що голосування може бути сфальсифіковане, і машини були вилучені, хоча найчастіше шахрайство відбувається з паперовими бюлетенями.

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