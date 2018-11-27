Ведущие спортсмены страны призвали молиться за Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Украинские спортсмены не остались в стороне последних событий относительно агрессии России против Украины в Керченском проливе, сообщает УНН.
Четвертая ракетка мира Элина Свитолина с помощью страниц в “Facebook” и “Instagram” разместила фотографию с украинским флагом и текстом “Pray for Ukraine” (“Молюсь за Украину”).
Кроме того, чемпионка Европы и Юношеских Олимпийских игр по легкой атлетике Юлия Левченко также поделилась аналогичным призывом в “Instagram Stories”.
Напомним, что Верховная Рада 26 ноября приняла закон об утверждении указа Президента Украины “О введении военного положения в Украине” в 10-ти областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории.