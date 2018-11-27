Провідні спортсмени країни закликали молитися за Україну

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Українські спортсмени не залишились осторонь останніх подій стосовно агресії Росії проти України у Керченській протоці, повідомляє УНН.

Четверта ракетка світу Еліна Світоліна за допомогою сторінок у “Facebook” та “Instagram” розмістила фотографію з українським прапором і текстом “Pray for Ukraine” (“Молюсь за Україну”).

Окрім того, чемпіонка Європи та Юнацьких Олімпійських ігор з легкої атлетики Юлія Левченко також поділилася аналогічним закликом в “Instagram Stories”.

Нагадаємо, що Верховна Рада 26 листопада прийняла закон про затвердження указу Президента України “Про введення воєнного стану в Україні” в 10-ти областях та внутрішніх водах України Азово-Керченської акваторії.

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