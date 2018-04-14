Проводное воскресенье в Украине будет теплым

Так, ночью температура будет колебаться от 4 градусов на востоке до максимальных 10 на западе Украины.

Днем теплее будет на западе. В целом же по Украине в дневное время суток ожидается температура 15-25 градусов тепла.

В Киеве осадков не ожидается. Температура воздуха ночью - 8-10 градусов тепла, днем ​​- 19-21 градус тепла.

Ветер в Украине юго-восточный, 5-10 метров в секунду.

Напомним, в Киеве зафиксировали температурный рекорд.