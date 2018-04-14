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Провідна неділя в Україні буде теплою

Провідна неділя в Україні буде теплою

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 квітня. УНН. Завтра, у Провідну неділю, в Україні утримається тепла погода без опадів, температура повітря сягатиме 25 градусів з позначкою "плюс". Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру. 

Так, вночі температура коливатиметься від 4 градусів на сході до максимальних 10 на заході України.

Удень найтепліше буде на заході. Загалом же по Україні у денну пору доби очікується температура 15-25 градусів тепла.

У Києві опадів не очікується. Температура повітря вночі - 8-10 градусів тепла, вдень - 19-21 градус тепла.

Вітер в Україні південно-східний, 5-10 метрів за секунду.

Нагадаємо, у Києві зафіксували температурний рекорд.

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