Провідна неділя в Україні буде теплою
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Завтра, у Провідну неділю, в Україні утримається тепла погода без опадів, температура повітря сягатиме 25 градусів з позначкою "плюс". Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
Так, вночі температура коливатиметься від 4 градусів на сході до максимальних 10 на заході України.
Удень найтепліше буде на заході. Загалом же по Україні у денну пору доби очікується температура 15-25 градусів тепла.
У Києві опадів не очікується. Температура повітря вночі - 8-10 градусів тепла, вдень - 19-21 градус тепла.
Вітер в Україні південно-східний, 5-10 метрів за секунду.
Нагадаємо, у Києві зафіксували температурний рекорд.