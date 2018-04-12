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Провалился коллектор: в Кропивницком перекрыли движение

Провалился коллектор: в Кропивницком перекрыли движение

Киев  •  УНН

 • 31382 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 12 марта. УНН. В Кропивницком из-за провaла кaнaлизaцийного колекторa перекрыли движение по улице Короленкa, сообщил корреспонденту УНН.

После сообщения о провале на проезжей части, коммунальщики приехали на место и раскопали коллектор. Затем откачали сточные воды, в результате чего на участке образовалась большая яма.

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По словам Валентины Давыдчук, директора водоканала, через дорогу проложат "кожух" большего диаметра, затем - основной трубопровод. Будет обследован весь коллектор. Если весь коллектор окажется разрушенным, то его заменят.

Движение на этом отрезке планируют восстановить через несколько дней.

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